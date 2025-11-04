La Unión de Comerciantes y el Ayuntamiento de Avilés impulsan las compras en 160 establecimientos con una nueva campaña

Los Representantes De La Unión De Comerciantes De Avilés, Viky Cuesta Y Julio Álvarez; Y La Edil De Comercio, Raquel Ruiz Durante La Presentación De La Campaña. - AYTO. AVILÉS

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC), con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés, ha puesto en marcha una nueva campaña de dinamización y promoción comercial que se extenderá hasta el 5 de diciembre, con la participación de 160 establecimientos de la ciudad y la comarca.

La iniciativa, presentada este martes en rueda de prensa en el Ayuntamiento, contó con la presencia de la concejala de Comercio, Raquel Ruiz, y representantes de la asociación, Julio Álvarez y Viky Cuesta. La campaña se denomina ' Tu comercio, la chispa de la ciudad'.

Según la edil, la campaña busca fomentar las compras en el comercio local, especialmente en la pequeña tienda y el comercio de barrio, ofreciendo ventajas y premios que no se encuentran en otros medios.

Por cada compra, sin importe mínimo, en los comercios adheridos, el cliente recibe un tique para participar en el sorteo de 60 premios, entre cheques regalo de 50, 20, 15 y 10 euros, y cestas de productos gourmet pensadas para las próximas fiestas navideñas. El valor total de los premios supera los 2.000 euros y los cheques regalo deben canjearse en la misma tienda donde se sellaron los tiques, generando un efecto de economía circular.

Los establecimientos participantes abarcan distintos sectores de actividad, como moda, calzado, complementos, hogar, informática, deportes, joyerías, perfumerías, ópticas y confiterías. Todos ellos lucen un cartel distintivo en sus escaparates para señalar la oferta, que coincide con fechas de marcado carácter comercial como el Black Friday y otros eventos gastronómicos como la Seronda de Vinos y Tapas.

La campaña también busca promocionar la tarjeta de fidelización 'Aquí vuelvo', creada por la UCAYC, que ya está disponible en 80 comercios de la comarca y permite acumular puntos por las compras, canjeables por regalos y descuentos.