Universidad y Ayuntamiento renuevan el convenio regulador del Centro de Servicios Universitarios

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Avilés han renovado el convenio que regula el funcionamiento del Centro de Servicios Universitarios (CSU), situado en la calle La Ferrería, que este mes de junio cumple 20 años en funcionamiento.

El rector Ignacio Villaverde y la alcaldesa Mariví Monteserín han firmado este jueves en el salón de actos de la sede del CSU el documento que prolonga el acuerdo durante cuatro años más y que es prorrogable por otros cuatro.

Durante su intervención el rector, Ignacio Villaverde, ha indicado que no se celebran solo 20 años de un edificio universitario, sino que "se celebran 20 años de una relación institucional, cultural y ciudadana que ha dado frutos muy visibles en Avilés.

Villaverde ha incidido en que, en estas dos décadas, el centro se ha convertido en "una ventanilla universitaria, un aula abierta y también un foro cultural". Además de agradecer la labor desarrollada por todo el personal que ha gestionado el servicio, el rector ha expresado un deseo de futuro: "Queremos que este centro siga siendo útil. Queremos que siga siendo visible y que continúe siendo un espacio de formación, de cultura, de conversación pública y de conexión", dijo.

Adedemás el rector ha manifestado que "en un tiempo en el que la educación superior vuelve a ocupar un lugar central en muchas conversaciones públicas, conviene recordar algo sencillo: la Universidad de Oviedo no necesita descubrir Avilés, porque Avilés forma parte de su historia, de su presente y de su responsabilidad institucional".

"La Universidad está aquí no por oportunidad, sino por convicción. No solo con palabras, sino con servicios, actividades y personas", ha argumentado Ignacio Villaverde durante su intervención.

Por su parte, la alcaldesa de Avilés ha señalado que con la firma de este convenio "suscriben y reafirman el compromiso de la Universidad de Oviedo con Avilés".

Ha añadido que se trata de un compromiso que no solo se materializa en la actividad desarrollada en este Centro de Servicios Universitario, que se centra en la formación académica, la divulgación científica y una intensa agenda cultural abierta a todo el público.

"Además, mantenemos una colaboración permanentemente presente en importantes acuerdos como la Cátedra de Cine o el reciente protocolo alcanzado entre la Universidad de Oviedo y el Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación, por el que la universidad se convierte en una pieza fundamental para avanzar en la innovación, el talento, la transferencia de conocimiento y la creación de empresas basadas en conocimiento en la ciudad", ha indicado la alcaldesa.