La Universidad Nebrija ya tiene todos los permisos para iniciar el curso en Avilés el 15 de septiembre

Palacio de Camposagrado, en Avilés, donde se impartirán clases de la Universidad Nebrija. - UNIVERSIDAD NEBRIJA

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Universitario Nebrija de Avilés ha recibido la autorización definitiva para comenzar su actividad académica a partir del curso 2026-2027 e iniciará oficialmente el curso académico el próximo 15 de septiembre.

Desde el centro académico han indicado que se materializa así un ambicioso proyecto educativo que "ha tomado algo más de dos años de negociaciones e inversiones estratégicas en la ciudad asturiana".

La primera promoción de enfermería la cursarán sesenta estudiantes, a los que se suman una treintena de alumnos internacionales en los programas de español que ya ofrece el Instituto Nebrija del Español en Avilés.

La puesta en marcha del Centro Universitario Nebrija Avilés desarrollará la actividad en distintos edificios históricos situados en el corazón de la ciudad, como el Palacio de Maqua y el Palacio de Camposagrado. La Universidad también dispone del edificio de la Plaza de Domingo Álvarez Acebal número 5.

Nebrija ha firmado diferentes convenios con centros de prácticas, públicos y privados, entre ellos destacan los Hospitales de Jarrio, Hospital Fundación Avilés, Hospital Gijón, Clínica Emby y los centros de salud de Luarca, Navia y Vegadeo.

Como parte de su plan de implantación, la Universidad Nebrija prevé además la apertura de una residencia universitaria a partir del curso 2027-2028, para ampliar la oferta de servicios para estudiantes nacionales e internacionales y consolidar su presencia en la ciudad.