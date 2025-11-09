La Universidad de Oviedo celebra una nueva edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación

Participantes en la semana de la ciencia de la Universidad de Oviedo en una imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XXV Semana de la Ciencia y la Innovación de la Universidad de Oviedo desarrollará entre el 10 y el 23 de noviembre un amplio y variado programa de 147 actividades que se van a replicar en 356 ocasiones y en las que participarán más de 15.000 estudiantes de 123 centros asturianos, una cifra que incluye a casi 4.500 alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP provenientes que visitarán la institución académica.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), y del Gobierno del Principado de Asturias, tendrá en esta nueva edición un programa que incluye áreas del conocimiento diversas.

Más de 200 investigadores formarán parte de esta iniciativa de divulgación científica con conferencias, talleres, experimentos, una exposición, actividades de ciencia inclusiva o un proyecto de divulgación científica en bares, novedad en esta edición.

Ciencia en el bar llevará breves charlas de divulgación científica al Chelsea Café Lounge, un local situado en la calle Argüelles de Oviedo. Dentro de la programación de la Semana de la Ciencia y la Innovación, se incluye la exposición en centros educativos de 'Voces de la Ciencia Escolar: la ciencia responde', donde participan 40 centros educativos de Educación Infantil y Primaria y más de 1.300 niños.

Esta propuesta invita a los centros educativos a emitir breves mensajes científicos, de aproximadamente un minuto, a través de la megafonía del centro durante la Semana de la Ciencia. Cada día se abordará una curiosidad diferente, como por qué la Luna cambia de forma, por qué el cielo es azul o por qué flotan algunos objetos.

Por otro lado, se ha organizado el programa 'Ciencia apasionante', por el que se ofrece casi medio centenar de itinerarios por laboratorios y departamentos de la Universidad de Oviedo que permitirán a casi 4.500 estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos conocer de primera mano el trabajo que desarrollan y acercarse así a la práctica científica para generar talento y fomentar vocaciones científicas.

Asimismo, en el marco del Día de la Ciencia en mi Colegio, el personal investigador de la institución académica asturiana impartirá más de un centenar de charlas en centros educativos, que llegarán a más de 10.000 estudiantes.

Dentro de la programación de la Semana de la Ciencia y la Innovación de la Universidad de Oviedo se han diseñado cinco talleres para adultos, todos ellos con aforo completo, y cuatro conferencias en el Aula Magna del Edificio Histórico.