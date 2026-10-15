La Universidad de Oviedo convoca 135 concursos para las bolsas de empleo temporal de personal docente e investigador

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OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha convocado 135 concursos para renovar las bolsas de empleo temporal de personal docente e investigador (PDI), una herramienta que permite agilizar la cobertura de vacantes y sustituciones cuando surgen necesidades docentes imprevistas.

El procedimiento, impulsado por el Vicerrectorado de Políticas de Profesorado y Ordenación Académica, se desarrolla cada dos cursos académicos y facilita la incorporación de profesorado ante situaciones como bajas por enfermedad, permisos de conciliación o excedencias, según ha informado la institución a través de una nota de prensa.

El vicerrector de Políticas de Profesorado y Ordenación Académica, Pedro Alonso, ha destacado la importancia de este mecanismo para garantizar el normal desarrollo de la actividad docente. "Las bolsas de empleo temporal son una herramienta fundamental para dar una respuesta ágil y eficaz a las necesidades de profesorado que pueden surgir a lo largo del curso académico. Nos permiten reducir los tiempos de cobertura de las sustituciones y garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad de la docencia", ha argumentado el vicerrector.

La renovación se realiza a partir de las necesidades trasladadas por los distintos departamentos de la institución académica, que pueden solicitar la convocatoria de bolsas para áreas de conocimiento individuales, grupos de áreas afines o para el conjunto del departamento.

Las listas resultantes tendrán una vigencia de dos cursos académicos completos, de acuerdo con el procedimiento aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo el 20 de noviembre de 2024.

La institución académica cuenta actualmente con bolsas de empleo temporal con un número significativo de integrantes en distintas áreas de conocimiento. Entre las más numerosas figuran las de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y Lenguajes y Sistemas Informáticos, con alrededor de 50 personas; Matemática Aplicada, con más de 35; y Organización de Empresas, con aproximadamente 30. También destacan las de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Psicología Evolutiva y de la Educación y Estomatología, con unas 20 personas cada una.

La convocatoria de estos 135 concursos comenzará tras la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) prevista para los próximos días. El objetivo es que estén resueltos antes de que termine el año y que las bolsas estén activas en los primeros días de 2027, a tiempo para el inicio del segundo trimestre.