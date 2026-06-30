La Universidad de Oviedo lanza 161 plazas de profesor y facilita la inserción laboral de 490 estudiantes a través de FUO

Pedro Alonso, vicerrector de Políticas de Profesorado y Ordenación Académica; Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo y Emma Ramos, gerente. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo ha aprobado la convocatoria de 161 plazas de cuerpos docentes universitarios y profesorado permanente laboral, correspondientes al desarrollo de las ofertas públicas de empleo (OPE) de 2023, 2024 y 2025. El órgano universitario ha valorado además los resultados de su Fundación (FUO), que ha alcanzado una tasa de inserción laboral del 59,2% en sus becas para titulados y ha gestionado la firma de 490 contratos.

En concreto, se convocarán 28 plazas de catedráticos de Universidad por promoción interna, una de ellas con cargo a la OPE 2024; una plaza de catedrático vinculada a plaza asistencial del SESPA por promoción interna para personas con discapacidad; cuatro plazas de catedráticos vinculadas a plazas asistenciales del SESPA por promoción interna; 56 plazas de profesores titulares de Universidad por turno libre; 11 plazas de titulares con certificado I3/R3; una plaza de titular con certificado I3/R3 para personas con discapacidad; cinco plazas de titulares vinculadas a plazas asistenciales del SESPA; 48 plazas de profesorado permanente laboral por turno libre; cuatro plazas de profesorado permanente laboral con certificado I3/R3; y tres plazas de profesorado permanente laboral para personas con discapacidad.

La convocatoria de estas plazas queda condicionada a la autorización del Principado de Asturias, solicitada por la Universidad el pasado 18 de junio, según ha informado la institución académica en nota de prensa.

Además, el órgano universitario ha dado luz verde a la convocatoria de siete plazas de profesorado asociado de Ciencias de la Salud. De esas siete plazas, dos corresponden a no renovaciones, una a una jubilación y cuatro a plazas que no tuvieron candidatos en una convocatoria anterior.

El Consejo de Gobierno ha aprobado también el procedimiento para la transformación de puestos de profesorado contratado doctor LOU en puestos de profesorado permanente laboral LOSU. La integración se realizará en las mismas plazas que ocupen actualmente y computará como fecha de ingreso la que cada docente tuviera en la modalidad de origen.

La Universidad comunicará de oficio el procedimiento al profesorado afectado y entenderá que existe respuesta positiva si antes del 20 de julio de 2026 no se manifiesta lo contrario. La integración tendrá efectos de 1 de septiembre de 2026.

LA FUO GESTIONÓ 490 CONTRATOS EN 2025

Por otro lado, en la sesión de esta mañana, el director de la Fundación Universidad de Oviedo, Santiago Fernández, ha dado a conocer la memoria de actividades y las cuentas anuales de la Fundación Universidad de Oviedo correspondientes al ejercicio 2025.

A lo largo del año, la FUO gestionó 490 contratos del artículo 60 de la LOSU por un importe superior a 5.187.000 euros, así como 43 aulas y cátedras universitarias.

La Fundación gestionó además 17 congresos y reuniones científicas, con unos ingresos superiores a los 400.000 euros, y 750 becas de titulados y tituladas de la Universidad de Oviedo en 217 empresas e instituciones. El porcentaje de inserción laboral a la finalización de estas becas alcanzó el 59,20%.

A ello se suman otras 74 actividades gestionadas como actividad propia, por un importe de 883.803 euros. De manera global, el volumen de ingresos gestionados por la FUO en 2025 ascendió a 9.145.772 euros, lo que supone la mayor cifra registrada por la Fundación en toda su historia.