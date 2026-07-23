Universo Star Wars llega a Gijón: Esculturas 1:1 y coleccionismo en CometCon

Exposición 'Universo Star Wars', que podrá verse en la CometCon 2026, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - COMETCON

GIJÓN, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival CometCon 26, que se celebrará del 4 al 6 del próximo septiembre en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', acogerá las exposiciones 'Universo Star Wars' y 'Regreso al videoclub'.

Según una nota de prensa de la organización del certamen, ambas muestras ocuparán un espacio total de 600 metros cuadrados, en el que se exhibirán "piezas únicas, originales y de alto valor visual y material dentro del mercado coleccionista".

Entre otros objetos, incluirán abundantes vitrinas, props, escenarios, escenografía, trajes, figuras de colección, esculturas a escala 1:1 y máquinas arcade, en un montaje concebido para ofrecer una experiencia inmersiva que llevará a los visitantes de vuelta a la edad de oro del cine de aventuras, ciencia ficción y terror en VHS.

La exposición 'Universo Star Wars' ofrecerá al público dioramas, piezas exclusivas, figuras a escala real y vitrinas iluminadas con material de gran rareza y atractivo para los fans de la saga galáctica por excelencia.

En el caso del 'Regreso al videoclub', la muestra recupera la memoria sentimental de varias generaciones con una amplia selección de memorabilia del cine friki clásico de los 80 y 90, con guiños al cine doméstico, el VHS y los iconos del imaginario popular de la época. Como ejemplo han citado películas como Rambo, E.T., Eduardo Manostijeras o una reproducción del mismísimo Halcón Milenario.

Desde la organización se ha destacado que el acceso a estas exposiciones, de pago fuera de Asturias, estará incluido en la entrada general al evento.

"El objetivo es ofrecer al público propuestas de la máxima calidad, con piezas únicas y originales nunca vistas en Asturias, y hacerlo dentro de un entorno festivo donde conviven cultura pop, entretenimiento, creatividad y participación", han resaltado. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir digitalmente por tiempo limitado en www.cometcon.org.