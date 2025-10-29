UPTA pide una reforma fiscal para el colectivo de autónomos ante la "situación insostenible"

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPTA España, Eduardo Abad ha anunciado este miércoles en Oviedo que esta próxima semana van a pedir formalmente al Gobierno una modificación fiscal del colectivo porque considera que "es insostenible la situación que tienen de presión fiscal el colectivo de autónomos".

"Queremos bajar cinco puntos el IRPF que los autónomos pagan en sus actividades económicas y además que pagan también en su declaración de la renta, queremos que se rebaje la presión fiscal pero que por otro lado aumente la contribución fiscal de las grandes empresas y de las sociedades que facturan más de 4.000.000 de euros al año, porque nos parece que son los que tienen que hacer un auténtico esfuerzo fiscal para poder tener confluencia entre los ingresos necesarios para poder tener el Estado de bienestar y la rebaja fiscal que necesita nuestro colectivo", explicó Abad.

Eduardo Abad se ha referido en la rueda de prensa a la propuesta recibida por parte del Gobierno en la que la subida para aquellos autónomos con rendimientos por debajo del salario mínimo interprofesional será cero.

"Es decir, se congelará la cotización de casi 20.000 autónomos y autónomas en Asturias, pero hablamos de incrementar en torno a los 2,91 euros y los 5,85 euro la cotización mensual para prácticamente 35. 000 autónomos y autónomas, Asturias", explicó Abad.

Así mismo añadió que para los autónomos que tienen rendimientos por encima de los 4.000 mensuales, únicamente subirá entre 12,25 y 15,75 euros, una cantidad que "les parece insuficiente".

"Nos parece insuficiente porque creemos que los autónomos y autónomas con rendimientos que podemos denominar como absolutamente rentables pueden hacer frente a una cotización superior. De hecho, nuestra organización va a seguir hablando de una subida de las cotizaciones para los tramos más altos, que son los tramos que van desde el tramo séptimo hasta el tramo decimosegundo. Nos parece bastante lógico que estas personas tengan que hacer un esfuerzo mayor contributivo", dijo Eduardo Abad.

Tanto Abad como el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero han defendido además una modificación en el cese de actividad, así como una mayor protección social en los coeficientes reductores de cara a la jubilación.