Valcarce afirma que en 2026 se buscará "garantizar la madurez tecnológica de los proyectos estratégicos de defensa"

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en el acto organizado por Indra en Oviedo. - JUAN VEGA/EUROPA PRESS

OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha destacado este martes en Oviedo que el Ministerio de Defensa continúa trabajando en la modernización de nuestras fuerzas armadas y ha indicado que en este año 2026 "quiere marcar un hito decisivo que es consolidar avances que ya hemos logrado, pero sobre todo garantizar la madurez tecnológica de los proyectos estratégicos".

Ha recordado que el Ministerio de Defensa en este momento gestiona 79 Programas Especiales de Modernización, "un esfuerzo sin precedentes en la historia de España" y tiene como objetivo reforzar las capacidades operativas de nuestras Fuerzas Armadas, pero también impulsar una gran innovación tecnológica, acelerar la creación de tejido industrial y la creación de empleo altamente cualificado.

De esos proyectos trece están vinculados al Corredor Norte de España, con Asturias jugando un papel fundamental. "Pues estos programas ponen a disposición de la industria una inversión nada menos que de 12.640 millones de euros de inversión que vamos a realizar en los próximos 10 años. Este es el compromiso del gobierno de España, es el compromiso con Asturias y con el Corredor Norte", dijo.

Valcarce ha participado en la apertura del tercer Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa que organiza Indra Group, en esta ocasión en la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, Indra ha llevado a cabo este martes la firma de contratos y acuerdos de colaboración con empresas del Corredor Norte, muchos de ellos con prefinanciación concedida, que se unen a las 140 alianzas ya concretadas desde 2025, optimizando la cadena de suministro de Indra Group y reforzando la relación estratégica con nuevos aliados y colaboradores.

En su papel de "gran empresa tractora", Indra Group reúne a 326 empresas y entidades de nueve comunidades autónomas del Corredor Norte del país con el objetivo de intensificar su incorporación a los planes industriales asociados a los Programas Especiales de Modernización (PEM) en un evento bajo el lema "Innovar, avanzar y crecer. Todos juntos, más fuertes".

Dicho encuentro busca fortalecer la colaboración entre todo tipo de empresas, pymes, startups y centros tecnológicos del Corredor Norte -desde Galicia a Cataluña pasando por Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco y Navarra-.

La secretaria de Estado ha incidido en que "las conversaciones y acuerdos que se generen hoy en Oviedo deben servir para la creación de empleo y el fortalecimiento de nuestras fuerzas armadas".