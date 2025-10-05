Valle (FSA-PSOE) condena el "genocidio" de Israel en Gaza y reclama el reconocimiento del Estado palestino

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de política municipal de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Álvaro Valle, ha participado este domingo en la manifestación convocada por la Plataforma Solidaria Asturies con Palestina, donde ha denunciado "el genocidio que el Estado de Israel está llevando a cabo en Palestina, en Gaza", en una movilización ciudadana destinada a reclamar una intervención internacional que ponga fin a la situación actual.

Valle ha insistido en la necesidad de que las actuales negociaciones de paz "lleguen a buen puerto", con el objetivo fundamental de "lograr que se reconozca el estado de Palestina y que sea realmente viable a largo plazo".

El dirigente político ha destacado la importancia de las movilizaciones ciudadanas como herramienta para visibilizar la crisis y presionar por "una política internacional" que frene la violencia en la región.

Ha criticado directamente las acciones del primer ministro israelí, señalando que Benjamín Netanyahu está ejecutando un plan que considera "genocida" en la franja de Gaza.

La manifestación se enmarca en las múltiples protestas que se están realizando en diferentes ciudades de España para mostrar solidaridad con el pueblo palestino y exigir el cese de las hostilidades.