Zapico (IU) pide juzgar a Netanyahu por genocidio y establecer un Estado palestino

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de IU Asturias, Ovidio Zapico, ha mostrado este domingo su orgullo por las movilizaciones españolas y asturianas contra la agresión israelí en Gaza, y ha pedido que se juzgue al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por genocidio.

Durante su participación en la manifestación en favor de Palestina y contra lo que está ocurriendo en Gaza, celebrada en Gijón, ha asegurado estar "muy orgulloso de la movilización que el pueblo español y el pueblo asturiano están llevando desde los inicios del genocidio que Israel perpetra contra el pueblo palestino".

Zapico ha subrayado especialmente la intensificación de las protestas tras la presencia del equipo israelí en la Vuelta a España, manifestaciones que "desarrollaron un ambiente pacífico y contundente" y que, a su juicio, "tienen que tener continuidad, porque todavía no ha terminado".

El dirigente político ha reclamado "parar el genocidio" y establecer "las condiciones necesarias para que se pueda constituir un Estado palestino que viva en libertad, en autonomía y en democracia". Además, ha exigido que "Netanyahu y todos los criminales que lo acompañan en ese gobierno de la extrema derecha israelí paguen por lo que han hecho" y sean juzgados ante un tribunal internacional por crímenes de guerra.

Ha mostrado también su solidaridad con los activistas de la Flotilla, a quienes considera "valientes militantes" que "han sido ilegal y salvajemente abordados por Israel", reclamando su regreso "sanos, salvos y sin sufrir torturas".