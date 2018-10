Vecinos de Avilés, Gijón y Langreso se suman a los de Oviedo en la campaña contra la instalación de casas de apuestas

Publicado 10/10/2018 11:27:54 CET

Colectivos vecinales de barrios de Avilés, Gijón y Langreo han iniciado esta pasado noche una campaña contra la instalación de negocios de casas de apuestas, con lo que se suman a la iniciativa que arrancó en Oviedo la semana pasada.

Consideran que este tipo de negocios "son una plaga" que esta invadiendo los barrios de toda Asturias "aprovechando la desesperación y la situación precaria" de la juventud.

"La ludopatía no es un problema familiar o psicológico únicamente, si no un grave problema social que afecta a miles y miles de jóvenes", remarcan en un comunicado.

Por ello, tienen previsto impulsar asambleas vecinales para tratar la problemática de las casas de apuestas con el propósito de "concienciar y movilizar" socialmente. "No descartamos otras acciones como peticiones a los distintos Ayuntamientos o a la propia Junta General del Principado sobre la Ley del Juego en Asturias", añaden.

La campaña incluye carteles simulando esquelas anónimas en fachadas y mobiliario urbano en los que puede leerse: "Persona joven anónima. Hace ya tiempo que las casas de apuestas inundan los barrios más humildes. Seguimos viendo cómo cientos de personas contribuyen a acrecentar los beneficios de estos negocios. Este tipo de establecimientos están escapando del centro del centro urbano y se están abriendo en los barrios obreros de las ciudades: de nuestra necesidad sacan su beneficio. El futuro de los barrios y de la juventud no puede depender de este tipo de negocios, de casinos, de casas de juego, de salones de apuestas. La ludopatía no es solo un problema psicológico, es un grave problema social y familiar. No permitamos este futuro. Di no a las casas de apuestas. Fuera casinos de barrios obreros".