Vecinos de La Manjoya vuelven a movilizarse para exigir una mejora en la frecuencia de la línea A de transporte

Concentración de los vecinos de la Manjoya. - VECINOS DE LA MANJOYA

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de La Manjoya han vuelto a salir a la calle y se han vuelto a concentrar en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo para exigir que se cumplan los compromisos adquiridos y se acometa de una vez la mejora de la frecuencia de la Línea A del transporte urbano.

La Asociación de Vecinos Santiago de La Manjoya denuncia que, pese a las movilizaciones y a las peticiones realizadas, el Ayuntamiento continúa sin dar respuesta. Los vecinos no han sido convocados a ninguna reunión ni han recibido explicación alguna sobre la situación de la Línea A.

Desde la Asociación se insiste en que el crecimiento urbanístico de la zona, con la construcción de cientos de nuevas viviendas, hace todavía más urgente mejorar las infraestructuras y los servicios públicos.

Aseguran que lo que piden es tener las mismas condiciones que el resto de ovetenses, con una frecuencia de autobús de 30 minutos y no de una hora, como ocurre actualmente. La Asociación considera que el número de viajeros no puede seguir utilizándose como argumento para justificar la falta de mejoras.