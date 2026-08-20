Muere en Madrid un hombre de 74 años atropellado cuando cruzaba una avenida por una zona no habilitada

Archivo - Ambulancia de SAMUR Protección Civil frente al Hospital 12 de Octubre de Madrid - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 74 años ha fallecido en Madrid en la noche de este miércoles tras sufrir un atropello cuando cruzaba una avenida sin emplear un paso habilitado para ello, según ha informado Emergencias Madrid.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 23 horas frente al número 4 de la avenida de América, donde el varón cruzaba la calle "por una zona no habilitada para peatones".

Fruto de ello, ha sufrido un atropello por parte de un turismo que circulaba por la vía, un impacto que le ha provocado a la víctima "lesiones muy graves" y por el que ha entrado en parada cardiorrespiratoria.

"Los equipos de Samur le han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 40 minutos aunque finalmente han confirmado el fallecimiento", ha señalado Emergencias Madrid, que ha agregado que "un psicólogo de Samur-Protección Civil ha atendido al conductor del vehículo.

Tras lo sucedido, la Unidad Judicial de Tráfico de Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación y del atestado.