Segundo plantón de Marlaska al Senado y el PP denuncia un "comportamiento antidemocrático" del Gobierno

Comisión de Interior en el Semado. - JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tampoco ha comparecido este jueves en la comisión de Interior del Senado convocada por el PP para hablar de la crisis de Ceuta, sumando ya dos ausencias en una semana en la Cámara Alta, por lo que el PP ha denunciado un comportamiento "antidemocrático" del Gobierno y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "impulsar" estos plantones de ministros.

En concreto, el senador del PP y presidente de la comisión de Interior, Fernando Martínez-Maíllo, ha cargado contra Marlaska y contra todos los ministros del Gobierno que han incomparecido en el Senado de manera "coral".

Al respecto, ha defendido la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de llevar al Tribunal Supremo la negativa de hasta tres ministros a comparecer en el Senado para hablar de Ceuta alegando que ya lo harían en el Congreso.

En el caso de Marlaska, el PP le citó la semana pasada en la comisión de Interior del Senado de manera extraordinaria, pero como ya adelantó el Gobierno, finalmente no acudió y dejó la silla vacía del compareciente.

Por eso, los 'populares' le volvieron a citar este jueves por segunda ocasión y Marlaska tampoco ha acudido al Senado esta semana. "Ha tenido la oportunidad de rectificar y no ha querido", ha denunciado Maíllo, que ha insistido en criticar el acto "de desobediencia y rebeldía".

EL PP CRITICA AL GOBIERNO POR "NO DAR LA CARA"

En este marco, el PP ha defendido que no existe una "soberanía popular de primera" en el Congreso y otra "de segunda" en el Senado, sino una representación bicameral de todos los españoles.

"No dar la cara no es más que ejercer la política del avestruz, esconder la cabeza debajo del ala", ha reprochado el PP, que ha exigido al Gobierno que garantice los derechos de los ciudadanos de Ceuta y dé respuesta a una situación que, a su juicio, sigue sin resolverse.

Asimismo, el PP ha acusado al Ejecutivo de no haber adoptado medidas como la designación de un mando único o la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y ha cuestionado que pueda cumplir sus compromisos de devolución. En este punto, ha reclamado "mecanismos extraordinarios" y nuevos acuerdos con Marruecos para agilizar los retornos.

VOX ACUSA A SÁNCHEZ DE "ENTREGAR" PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL

Por su parte, Vox ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de protagonizar un "desafío abierto" a las Cortes Generales y ha advertido de que adoptará "todas las medidas" a su alcance para que esta situación "no se imponga".

En cuanto a la crisis migratoria, la formación de Abascal ha exigido que se proceda "con carácter de urgencia" a la devolución de todas las personas que hayan entrado ilegalmente en España y ha señalado que Marruecos reclama el retorno de sus nacionales y que existe un instrumento bilateral para hacerlo que, a su juicio, el Gobierno no está utilizando.

"El Gobierno de Sánchez ha tolerado con su inacción culpable dicha invasión", ha concluido Vox, que ha acusado al Ejecutivo de haber "entregado sin resistencia parte del territorio nacional a la estrategia invasora de una potencia hostil".