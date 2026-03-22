Vegadeo celebrará su Feria de Muestras 2026 del 5 al 7 de junio

OVIEDO 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vegadeo ha iniciado los trámites para la organización de la próxima Feria de Muestras de Vegadeo, que se celebrará los días 5, 6 y 7 de junio. El evento, uno de los referentes del occidente asturiano, se ubicará en la explanada exterior y el pabellón del Recinto Ferial de la localidad.

La infraestructura de la feria contará con un despliegue de diversas carpas temáticas que suman cerca de 2.000 metros cuadrados de superficie adicional. Entre ellas destaca la carpa de ganado, que con 900 metros cuadrados será el espacio más amplio, seguida por la carpa de alimentación de 600 metros cuadrados.

El recinto también albergará una carpa de artesanía de 300 metros cuadrados y un área de 100 metros cuadrados dedicada exclusivamente a actividades infantiles. Además, se instalarán 516 metros cuadrados de stands modulares.

Según el calendario previsto, las labores de montaje comenzarán el 18 de mayo, con el fin de que todas las instalaciones sean entregadas el 25 de mayo, diez días antes del inicio oficial del certamen. Una vez finalizada la feria, el desmontaje se prolongará hasta el 18 de junio, garantizando la restitución total del área a su estado inicial.