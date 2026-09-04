Vegas (IU) pide avanzar hacia el federalismo y alerta de los riesgos actuales para la democracia

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas. - IU-CONVOCATORIA POR ASTURIES

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha pedido en el pleno institucional del Día de Asturias avanzar hacia el federalismo y el autogobierno de Asturias, además de alertar sobre los riesgos actuales para la democracia.

En su intervención, ha señalado que "la política es una batalla entre democracia y autoritarismo, entre pluralismo y uniformidad, entre pensamiento crítico y demagogia populista", advirtiendo de que la democracia "está amenazada" y "está siendo parasitada por aquellos que no creen en ella y que están poniendo todo su esfuerzo en destruirla".

Vegas ha subrayado que la democracia no es un sistema político cerrado ni se agota con una constitución, un modelo territorial o un sistema electoral, sino que "es un camino que recorrer en el día a día", comparando esta trayectoria con la odisea de Ulises hacia Ítaca.

El portavoz de IU ha equiparado los desafíos actuales a los monstruos mitológicos, señalando que como los monstruos con los que se enfrentó Ulises, hoy se afronta un fenómeno político que quiere terminar con el altruismo y la humanidad, "tildando de buenistas a los que creemos en valores como la igualdad, la solidaridad o la justicia social". Así, ha alertado de que "la ultraderecha busca convertir a los seres humanos en bestias egoístas, sin la mínima empatía para con el resto de las personas", particularmente, ha dicho, "para con aquellos que son más vulnerables".

Vegas ha criticado duramente los "discursos de odio que pretenden enfrentar a los penúltimos con los últimos", afirmando que "la mayoría social asturiana se avergüenza cuando escucha a diputados animando a cazar inmigrantes".

En el plano autonómico, Vegas ha reivindicado la identidad asturiana como "la identidad de un pueblo trabajador que sabe bien lo que es luchar en contra del totalitarismo", recordando episodios como la Revolución de 1934 o la huelga de 1962, ante unos tiempos, los actuales, que a su juicio son "excepcionales" por la existencia de unos "enemigos de la democracia" que están "envalentonados".