Vehículos de servicios esenciales del Ayuntamiento llevarán etiqueta DGT pese a no estar obligados

GIJÓN, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha aclarado este lunes que

hay una disposición transitoria de la Ordenanza de Movilidad que excluye a los vehículos esenciales municipales de la obligatoriedad de exhibir la etiqueta ambiental de la DGT.

Dicho esto, ha afirmado que, pese a ello, la llevarán todos los que tengan derecho a ella. Eso sí, ha apuntado que hay algunos que son también muy viejos, y no tienen derecho. Estos se sustituirán cuando se tenga dinero para ello, a lo que ha recalcado que se están haciendo planes para la renovación de la flota.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la visita al pozo de tormentas del parque de Hermanos Castro, ante las quejas de algunos grupos por la falta de información al ciudadano de la entrada en vigor de esta medida desde el pasado 1 de junio.

En cuanto a la flota municipal, ha apuntado que los vehículos del contrato de transporte compartido van a tener tarjeta medioambiental. La regidora gijonesa ha insistido en que si bien existe esa disposición en la Ordenanza, quieren comportarse como el resto de la ciudadanía.

En el caso de las motos de la Policía Local, ha incidido en que en este mes se va a hacer un cambio de empresa de renting, por lo que se optó por esperar y serán las nuevas las que llevarán la etiqueta ambiental.

"No hay ninguna restricción al tráfico", ha recalcado, por otro lado sobre lo que supone el no tener derecho a la etiqueta de la DGT. Y respecto a exhibir la pegatina, ha apuntado que es para facilitar las labores de la Policía, no es una problema de que esté digitalizado o no. Para ella, se trata de colaborar todos.

Ha señalado, asimismo, que la medida a aplicar para los vehículos que no tienen derecho a la etiqueta DGT, es únicamente que no pueden estacionar en zona ORA, a excepción de los que tienen tarjeta de residente y solo para su zona.

La alcaldesa, no obstante, ha indicado que no tiene conocimiento de que se haya puesto alguna sanción por el momento por no exhibir la etiqueta ambiental.

"Nuestro objetivo no es recaudar, sino que vayamos cogiendo conciencia medioambiental", ha remarcado González, quien ha recordado que el no llevarla, teniendo derecho a ello, es sancionable, de la misma manera que si no llevas la de la ITV. Sobre ello, ha recalcado que nadie se cuestiona el tener que exhibir la etiqueta de la ITV.

Sí que ha reconocido la alcaldesa que igual tenían que haber insistido más en que era necesario sacar la etiqueta DGT, aunque ha remarcado que no tiene claro que si hubiera una moratoria, no volvería a pasar lo mismo los últimos días, en los que se formaron largas colas en Correos y se quedaron sin etiquetas.

Ha recalcado, además, que coincidió con huelga en Correos. "No creo que haya habido un colapso", ha apuntado, de todas formas, sobre las etiquetas.

Preguntada por si se pondrán paneles de avisos o si se harán campañas informativas de cara a los visitantes, ha considerado que cuando uno va a otra ciudad, debe enterarse de la normativa de aplicación.

Como ejemplo, ha citado que en Gijón la basura solo se puede sacar a partir de las 20.00 horas y si lo hace antes un turista también le pueden multar, no se puede escudar en que no sabe la norma.

"No estamos pidiendo a nadie que cambie el vehículo", ha apuntado la alcaldesa, quien ha manifestado que sí es cierto que en otras ciudades, cuando se han puesto este tipo de medidas, ha habido cierto impulso a cambiar de vehículo.

CIUDAD CLIMÁTICAMENTE NEUTRA

A todo esto ha sumado que la Corporación gijonesa acordó que Gijón fuera en 2030 ciudad climáticamente neutra, aprobado en Pleno por todos los grupos excepto uno.

Es por ello, que ha explicado que si se está pidiendo esto, que no lo propuso si quiera el Gobierno local, implica que hay que hacer medidas para actuar contra la contaminación, tanto la que tiene que ver con la actividad industrial como la proveniente del tráfico.

Ha animado, en este caso, a actuar en los focos de contaminación. Ha enfatizado que las partículas PM 2,5, asociadas al tráfico, se van acumulando en el suelo, pero están subiendo y bajando según pasan coches o va caminando la gente, lo que perjudica seriamente la salud.

Otra de las medidas para la lucha contra la contaminación que ha citado es la del pozo de tormentas, que evita que sedimentos vayan a la playa de San Lorenzo, en el caso del de Hermanos Castro.

Unido a ello, ha remarcado en la necesidad de ir avanzando en la red separativa, para poder separar aguas pluviales y fecales. Sobre el pozo de Hermanos Castro, ha recordado que ha costado once millones de euros.

Esta infraestructura, sumada al desbloqueo de la EDAR, contribuye a que el agua de la playa esté más limpia, no solo para atraer más turismo sino para evitar la contaminación de la ciudad y mejorar la calidad de vida.

ir cogiendo conciencia de la importancia del cuidado del Medio Ambiente, con acciones que se van interiorizando, como pueda ser el no dejar el grifo abierto mientras uno se lava los dientes o reciclando.