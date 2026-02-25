Veintiséis incendios forestales siguen activos en Asturias

Archivo - Imagen de archivo de un incendio forestal
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 25 febrero 2026 18:26
OVIEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias contabiliza 26 incendios forestales a las 18.15 horas. Se trata de 19 incendios activos y 7 controlados en 15 concejos de la región.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, los municipios afectados son Amieva (dos incendios), Cangas de Onís (1), Cangas del Narcea (1), Grandas de Salime (1), Laviana (2) y Lena (4).

Completan la lista de incendios forestales los registrados en Llanes (1), Mieres (3), Onís (1), Peñamellera Alta (1), Piloña (4), Ponga (2) y Somiedo (1).

