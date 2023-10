Venta (PP) dice que las explicaciones que el PSOE pide por la marcha de Canga no son más que "una cortina de humo"

OVIEDO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Luis Venta Cueli, ha indicado este miércoles que cree que las explicaciones que desde el PSOE exigen sobre la marcha de Diego Canga "no dejan de ser una cortina de humo para, enmascarar o tapar realmente los problemas que estaban ocurriendo con su partido con las reuniones de la vergüenza, con ex terroristas o con la predisposición a amnistiar a todos aquellos que han cometido un delito contra el Estado de Derecho y contra el Estado español".

En rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, Lus Venta ha incidido en que "Diego Canga es una persona libre en este país y ha decidido lo que ha decidido y ha dado las explicaciones que ha dado; en segundo lugar es una persona que tiene un retorno a su vida laboral y ha hecho uso de ese retorno".

"Me gustaría saber qué retorno tendría Adrián Lastra o Adrián Barbón si abandonase la política", ha dicho Venta Cueli, en referencia a las críticas de Adriana Lastra.

Sobre la reunión de la Junta Directiva Regional para fijar la fecha del congreso a celebrar hoy, ha dicho que "no sabe por qué no tiene que ser tranquila". "Normalmente las reuniones del Partido Popular, de los órganos de gobierno son tranquilas, puede haber discrepancias, que las hay y puede haber distintas opiniones pero no esperamos que sea ni intranquilidad ni nada al contrario, simplemente se cumplirá el orden del día", ha dicho.

Ha añadido que cree que es una buena noticia que se realice o que se lleve a cabo un congreso tanto para el partido como para la sociedad asturiana.