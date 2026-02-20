Las ventas de la industria mejoran en Asturias un 5,2% en diciembre

Archivo - Parque industrial - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria subió en Asturias un 5,2% en diciembre respecto al mismo periodo del año anterior, 3,7 puntos más que la media nacional, que fue del 1,5%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aragón (+6,4%), Canarias (+5,7%) y Asturias (+5,2%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en diciembre, mientras que en el lado contrario se sitúan Navarra, Castilla y León y Murcia con las caídas más grandes de un 9,9%, 3,3% y un 2,3%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 1,2% en Asturias, 1,7 puntos de diferencia con la media nacional (0,5%).