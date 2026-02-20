Las ventas del sector servicios aumentan en Asturias un 4,8% en diciembre

Archivo - Sidrerías y terrazas en Llanes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Asturias aumentó su facturación un 4,8% el pasado mes de diciembre respecto al mismo periodo del año anterior, 1,5 puntos menos que la media nacional, que fue del 6,3%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en diciembre con País Vasco (+8,60%), La Rioja (+8,60%) y Cantabria (+7,70%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Galicia (3,90%), Navarra (4,30%) y Baleares (4,40%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3,4% en Asturias, 1,4 puntos menos que la media nacional (4,8%). Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,4% en Asturias respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Andalucía que registró una caída del 0,38%.