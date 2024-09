"Un vial en superficie no se quiere, ni por un barrio ni por otro", da por fijo Moriyón a los vecinos

Los vecinos saldrán a la calle si la propuesta no es soterrada



GIJÓN, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha ratificado este viernes su compromiso con lo acordado en el Consejo Social de rechazo a un vial de Jove en superficie, aunque ha dado por evidente que el Ministerio de Transportes presentará una opción que no será soterrada.

"Un vial en superficie no se quiere, ni por un barrio ni por otro", ha trasladado Moriyón, durante la reunión del Consejo Social, a los representantes de los vecinos presentes, que han dejado claro que están dispuestos a "salir a la calle".

Al tiempo, ha confirmado que no disponen de información oficial sobre las alternativas que se estudian, pero a finales de agosto recibió una llamada del secretario de Estado para comunicarle que el Ministerio estaba trabajando en otras soluciones para el vial y que emplazaría a Principado y Ayuntamiento a una reunión a finales de septiembre o principios de octubre.

La regidora, que da por hecho que el Ministerio trabaja en una opción que no es el soterramiento, ha apuntado que habrá que ver qué alternativas ofrece para poder estudiarlas y debatirlas en el Consejo Social. A mayores, ha abogado por tener en firme el siguiente paso si la respuesta del Ministerio no es satisfactoria.

Ha recordado, además, que ella misma ya rechazó ante el Ministerio una opción no soterrada y así se plasmó en la Declaración Institucional y en la reunión previa del Consejo Social.

Por parte del viceconsejero de Infraestructuras del Principado, Jorge García, este, al igual que la alcaldesa, ya confirmado no tener ninguna notificación oficial al respecto, y, como a la regidora, se les indicó que habría una reunión. Sí que el consejero recibió una llamada para informar de que se trabaja en las alternativas y que se trasladó al Miteco para su valoración ambiental.

Por parte de los vecinos, todos han afeado la falta de información por parte del Ministerio y que parezca que este haga 'oídos sordos' al sentir de la ciudadanía.

Varios han sido los que se han quejado del "poco peso" que parece tener Asturias en Madrid y muchos más los que han mostrado su disposición a movilizarse. "No es un capricho, es una cuestión de salud", se ha indicado también desde el Consejo de Mujeres.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana (FAV), ha recordado, por su lado, que llevan 30 años reclamando el soterramiento "total" del vial de Jove, a lo que han lamentado que otra vez el Ministerio se esté "riendo y tomando el pelo" a los vecinos de Gijón.

Desde la asociación de Veriña, se ha alertado de que un vial en superficie o semisuperficie destruiría "totalmente" el valle de Jove y Veriña, por lo que han adelantado que solo admitirán una solución soterrada.

"OPOSICIÓN FRONTAL"

También el secretario de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Rural 'Les Caseríes", José Luis Nicieza, ha mostrado la "oposición frontal" a cualquier solución no sea soterrada y ha recriminado que se ponga la economía por delante de la salud.

"Que no se rían más de nosotros", han conminado desde la asociación vecinal de Jove, que ha advertido de que o proponen algo serio o la movilización va a ser "muy grande". Así se ha expresado también el presidente de la asociación vecinal del Muselín, Sotero Rey, quien ha opinado que la única solución que ve "es sacar la gente a la calle".

De hecho, desde la FAV no descartan sacar mesas informativas a la calle para que la gente sepa lo que va a pasar. "Va a ser la muerte para nosotros", han señalado sobre un posible vial en superficie. También han visto importantísimo el respaldo del Ayuntamiento. En este punto, desde el Principado se le ha trasladado que no se han movido "ni un pelo" tampoco de la postura inicial.

"No vamos a parar, sabemos lo que va a significar para nosotros", han insistido sobre no soterrar el vial, a lo que ha animado a dar "un puñetazo en la mesa" para que el Ministerio tenga claro la postura de Gijón.

Por parte del presidente de la asociación de vecinos 'Vegas Bravas' de Poago, José Berdayes, este ha asegurado que los vecinos están muy cansados porque están viendo que se les pone otra barrera más.

"30 años llevamos con lo mismo", se ha quejado sobre la dificultad de accesos a Poago, como para que ahora les pongan una "traba" más, ha agregado. A mayores, ha augurado que se habla de una obra faraónica, cuando sabemos que se va a hacer "la opción más barata".

En el caso de la asociación de vecinos de La Calzada, su presidente, Carlos García, ha remarcado que en 30 años no han cambiado de postura, que no es otra que por esa zona solo cabe un vial soterrado.

García ha trasladado que saben el valor de la actividad industrial, pero ha opinado no pueden seguir pasando miles de camiones, algunos con mercancías peligrosas, por la zona Oeste ha afirmado que los vecinos quieren "un pronunciamiento claro" ((alcaldesa, periódicamente, se hace cargo en que habrá que insistir en que la postura del ayuntamiento no ha cambiado))

En representación del sector del transporte por carretera, Juan Carlos Martínez ha lamentado que parezca que los transportistas, "somos un poco los ogros", cuando no se les debería tratar así, ya que son una parte muy importante de economía asturiana.

"No pretendemos dañar a nadie", ha recalcado, además de pedir formar parte de la búsqueda de solución para todos, Ha afirmado, asimismo, que el soterramiento lo veían con buenos ojos. También ha matizado que no quieren ser un "chivo expiatorio" ni la parte mala de la película.

"Somos unos damnificados más", ha sostenido, a lo que ha advertido de que si hay movilizaciones serán los primeros damnificados. "Tienen todo nuestro apoyo", ha apuntado, no obstante.

En cuanto a la representación vecinal, tanto UGT como CCOO han mostrado su respaldo a los vecinos y a las posibles movilizaciones que emprendan.

A nivel político, la representante por el PP Ana Barrientos ha pedido transparencia y ha aludido a la "inconsistencia" en el desestimiento de la licitación del vial soterrado.

Con respecto al PSOE, su portavoz municipal, Luis Manuel Flórez 'Floro', ha remarcado que hay una postura "clara" del Consejo Social. No obstante, ha propuesto aprobar en la reunión del citado Consejo el remitir desde la Alcaldía al Ministerio una "queja formal" por no tenerles en cuenta, además de pedir la información para poder debatirla previamente.

"Es un poco reírse de nosotros", se ha quejado Floro respecto a que Ayuntamiento y Principado no tienen información cuando se están viendo publicaciones al respecto en prensa.

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha apuntado que se queda con el sentir de los vecinos, que quieren un vial soterrado. En esta misma línea, ha dejado claro el compromiso de Vox con ello, no contemplan otra opción. A mayores, ha considerado que es una "vergüenza" que el Ministerio trate de imponer unas opciones que los vecinos rechazan.

Por parte de la concejala de IU - Más País - IAS Noelia Ordieres, ha mostrado su respaldo a los vecinos y a las posibles movilizaciones. Al tiempo, ha apelado a la responsabilidad de los grupos políticos con representación en Madrid, a lo que ha incluido al de su partido, el asturiano Rafa Cofiño, para que insistan en esta cuestión ante el Ministerio.

"Es el Ministerio el que está yendo por libre", se ha quejado, por su lado, la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, quien ha puesto en duda que haya razones para no poder hacer el soterramiento, sino que se limita a una cuestión económica. "Se están riendo de la gente porque pueden", ha lamentado.

También ha advertido de que el rechazo de Gijón a una opción no soterrada no pueda ser aprovechado por el Ministerio para no hacer nada bajo la justificación de que los gijoneses no quisieron. "No se puede consentir tampoco", ha recalcado la alcaldesa sobre esta cuestión.