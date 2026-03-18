El Vibra Mahou Fest Gijón 2026 se celebrará el sábado 16 de mayo en el recinto ferial

Lucía Dilema - VIBRA MAHOU FEST

GIJÓN, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Vibra Mahou Fest Gijón 2026 celebrará su quinta edición el sábado 16 de mayo en el Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro. La cita, organizada por la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, contará con la participación de las bandas Alcalá Norte, Anabel Lee, Drugos, Fillas de Cassandra, Ginebras, León Benavente y Parquesvr.

El cartel se completará con las sesiones de los DJs Lenttach, La Güeriata, Kapi, Lucía Dilema, Gagu, Edu Romero y Mr. Cong, que intervendrán entre los conciertos programados.

Además, el festival, como ya es habitual, incluirá una zona gastronómica con food trucks y actividades vinculadas a la cultura cervecera.