El vicepresidente de la Cámara de Comercio dice que "la solución para el problema de vivienda es construir más y mejor"

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira ha considerado este miércoles que "construir más y mejor" es la solución necesaria para acabar con el problema de la vivienda en la región, un problema que cree que "en Asturias, afortunadamente, todavía hay la capacidad de revertirlo y convertir un problema en una gran oportunidad de atraer talento".

"Con una colaboración público-privada bien diseñada, todos comprometidos, yo creo que podemos, insisto, convertir un problema en una gran oportunidad para esta población", dijo.

Ha explicado que precisamente estos días van a presentar un cuaderno de Cámara titulado Vivienda y Ciudad, en el que hacen un análisis muy pormenorizado de causas, consecuencias y remedios de la vivienda en Asturias. Añadió que lo hacen también dentro de un marco territorial, que es la Astur Metrópolis, que les parece que es la solución.

Así, en declaraciones a los medios en el marco de la Feria de Empleo 45+, ha incidido Ferreira en que lo que proponen a esta región es "un nuevo contrato territorial que resuelva uno de esos problemas que tienen pinta de convertirse en un drama social".

"Hay muchas ciudades que por su configuración, las grandes metrópolis sobre todo, nos van a expulsar mucho talento y Asturias tiene una oportunidad magnífica de atraer ese talento si somos capaces de resolver el problema de la vivienda. La buena noticia es que creemos que se puede resolver. La mala es que si no se aplican los buenos remedios y se van a la dirección contraria, posiblemente nos distanciemos de la solución y nos acerquemos al drama", incidió.

Así, ha indicado que el remedio "en esencia es eso, construir más y mejor y en Asturias además hay tejido empresarial muy capaz de esto para poder hacerlo".