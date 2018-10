Víctor Manuel inicia gira en Avilés con nuevo disco el 26 de octubre

Publicado 04/09/2018 18:59:53 CET

AVILÉS, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantautor asturiano, Víctor Manuel, iniciará su grira con su nuevo disco 'Casi nada está en su sitio' con un concierto en el Teatro Palacio Valdés, en Avilés, el próximo viernes 26 de octubre.

Según ha informado en nota de prensa, Santo Grial Producciones este martes, las entradas del concierto se pondrán a la venta este viernes 7 de septiembre a las 11.00 horas en www.victormanuel.es/entradas.liberbank.es , en cajeros liberbank, por teléfono en el 902106601 y físicamente en la Casa Municipal de Cultura de Avilés.

Los puntos de venta se activarán todos a las once de la mañana para que el público tenga igualdad de condiciones en la posibilidad de adquirir los mejores asientos. Además el nuevo disco 'Casi nada está en su sitio' se pondrá a la venta el próximo 5 de octubre, mientras que este viernes 7 de septiembre estará disponible en todas las plataformas digitales el primer sencillo del álbum 'Allá arriba en el norte'.

Víctor Manuel no había editado un álbum de canciones originales desde el año 2008, cuando publicó 'No hay nada mejor que escribir una canción'. "Nunca había escrito tantas canciones seguidas. No se que aire me dio, pero ahora y siempre , lo que más feliz me hace es escribir canciones", ha explicado el artista.

El proceso de elaboración del nuevo álbum ha sido rápido. " Comencé pasadas las navidades y fueron saliendo como cerezas enganchadas de un cesto. Cada canción nueva le llegaba inmediatamente a David San José, para que preparase una maqueta, cuando iba por la dieciocho me preguntó si pensaba hacer un doble, le dije que no, y seguí componiendo unas cuantas más hasta que decidí parar", ha añadido el artista.

Por último, Víctor Manuel se ha mostrado esperanzado con el nuevo disco y su nueva gira. "Tengo una ilusión parecida a cuando vi a mis hijos dar los primeros pasos y se me iban los brazos hacia ellos para evitar que se cayesen. Así me siento hoy".