"Es una victoria de Gijón", resalta la FAV antes de abandonar el encierro en el Ayuntamiento

Xixón Sí Puede advierte de que están "vigilante y alerta" a la firma del convenio y desarrollo del Plan de Vías

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana de Gijón (FAV), Adrián Arias, ha destacado este jueves el canal de comunicación "abierto" con la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, para que les informe de la situación "real y concreta" de la tramitación del convenio del Plan de Vías. "Es una victoria de Gijón", ha remarcado.

Arias, antes de abandonar el encierro en el salón de Plenos, ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que se da por cerrada esta acción pero no la movilización, ya que estarán pendientes de la firma del convenio, y, posteriormente, de la ejecución del proyecto y de los plazos del mismo.

Ha resaltado, igualmente, que con este encierro los vecinos habían conseguido devolver el Plan de Vías a la agenda política, incluso a la del Gobierno central, y dar fe de la fuerza de la sociedad civil que responde a la "apatía y dejadez institucional".

Ha recordado, asimismo, que a las 19.00 horas se volverá a reunir la Plataforma en Defensa del Plan de Vías, esta vez en su ubicación habitual, la sede de la federación vecinal, "para que nadie se escude y escabulle el bulto en sectarismos y personalismos para no recuperar esa unidad de acción que nunca se había perdido", según él.

Con todo, ha reconocido que están "muy satisfechos" con el compromiso "firme" a la firma del convenio expresado por Losa, a la que han recordado, no obstante, que son un movimiento "muy imaginativo" y que tienen memoria histórica de estos 17 años de tramitaciones del proyecto. "Sabemos defender Gijón", han recalcado.

Ha explicado, unido a ello, que Losa les ha señalado que falta un informe del Ministerio de Asuntos Territoriales, que es preceptivo, si bien no requiere gran dificultad, por lo que no creen que vaya a tener ningún problema.

Falta saber ahora la tramitación que lleva el Principado, a lo que ha hecho un llamamiento público al presidente regional, Javier Fernández, para que responda si está en defender Gijón o ya en "cálculos electorales o de retirada", ha apuntado.

CIERTO ESCEPTICISMO EN XSP

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XsP), Mario Suárez del Fueyo, también ha avanzado que abandonan el encierro al considerarlo así los vecinos, a los que acompañaron en esta acción de protesta y después de que la delegada de Gobierno comprometiera la firma antes del 28 de abril y que habrá información "fluida y periódica" sobre los trámites.

Eso sí, ha considerado que mantienen "un cierto escepticismo" sobre este tema hasta que no se vea la firma, a lo que ha apuntado que tendrán una posición "vigilante y alerta". Ha incidido, asimismo, en que el encierro fue un toque de atención a la ciudad y a las instituciones de que hay gente que está dispuesta a que no se ningunee a la ciudad. Incluso ha apuntado que XsP propondrá movilizaciones si no se lleva a efecto esta firma.

Ha apuntado, asimismo, que les gustaría también que el Principado desvelara la incógnita sobre los rumores de que uno de los problemas para la firma del convenio estaba en la Consejería de Hacienda.

También ha apuntado que, una vez se firme, toca la convocatoria de Gijón al Norte y les gustaría que fuera antes de las elecciones autonómicas y locales. A su modo de ver, habría que revisar el calendario de actuaciones, a lo que ha recordado que la finalización de la operación del Plan de Vías en su conjunto, incluido el 'metrotren', estaba fijada para el 2027.

Unido a ello, ha apuntado de que irán a la reunión de este día de la Plataforma en Defensa del Plan de Vías, al tiempo que ha añadido que no tiene "ninguna duda" de que se reflejará la unidad que ha habido desde su inicio y que todos volverán a remar juntos para que que sea realidad el proyecto de integración ferroviaria.

Ha insistido, no obstante, en que en el caso del encierro los vecinos eran los protagonistas de esta acción y ellos la apoyan, "y no con cálculo electoralista ni mucho menos". También ha apuntado, en respuesta al PP, que desconocía que el 30 de marzo era el tope para formular las cuentas de Gijón al Norte de 2018 pero lo mirarán y presentarán la pertinente reclamación.