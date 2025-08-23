El viento sur complica el incendio de Degaña, en Asturias

OVIEDO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las labores de extinción en uno de los incendios forestales que permanecen activos en Asturias, el de Degaña, se están viendo complicada por el cambio de las condiciones meteorológicas y la entrada de viento sur.

Así lo ha explicado el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, tras participar en la última reunión del Centro de Crisis por los incendios.

Ha explicado que el fuego, procedente de León, ha superado la primera línea de defensa y que se está trabajando en la segunda para proteger al municipio de Ibias. "Vamos a tener unas horas complicadas", ha reconocido.

Hay diez medios áreos de extinción en Degaña y 2 de coordinación de todo el operativo. Además, un helicóptero estará en el de Genestoso y otro en el de Caunedo/Gúa/Perlunes, para continuar apoyando a los equipos de control y remate.

Barbón ha dicho que a partir de las 16.00 horas se prevé un cambio de dirección del viento -del sur pasará a ser norte- con lo que la situación puede ser mejor.