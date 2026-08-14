Vigilantes del centro de menores de Sograndio avisan: "Es imposible garantizar la seguridad"

Vigilantes de seguridad del centro de menores de Sograndio, se concentran ante el edificio - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la empresa de seguridad que tiene encargada la vigilancia del Centro Penal de Menores de Sograndio (Oviedo) se han concentrado este viernes frente al equipamiento autonómico para alertar de que actualmente "es imposible" garantizar la seguridad por las carencias a las que se enfrenta el personal tanto de medios materiales como de condiciones laborales.

El portavoz de los trabajadores, Carlos Lozano, ha explicado a los medios que la seguridad no está garantizada ni para el personal educativo, ni los trabajadores de servicios como cocina, limpieza o mantenimiento. Una semana después de la fuga de ocho internos y la agresión a varios vigilantes en Sograndio, los trabajadores aseguran que tampoco pueden garantizar la seguridad de los internos frente a otros "más díscolos".

En una plantilla que debería ser de 49 vigilantes, actualmente trabajan unos 30, además de otra treintena que están de baja, y los auxiliares recientemente contratados, que "no están habilitados" para las labores de vigilante. En turnos en los que debería haber 11 vigilantes, los trabajadores se encuentran con que, en ocasiones, faltan hasta cinco efectivos.

Según Lozano, estos problemas vienen derivados de la adjudicación del servicio de seguridad a Asepro en noviembre de 2025. Entonces, ha explicado, "empezó el caos". Entre las carencias que denuncian los trabajadores se encuentran el deficiente funcionamiento del circuito de cámaras, el retraso en la instalación del arco detector para entrar al centro, unas palas de cacheo que no detectan todos los metales, o la falta de chalecos anticorte. A ello se suma que la empresa no es "capaz de contratar personal" porque no cumple con las condiciones laborales que debería, como el pago de complementos.

Otro de los trabajadores, Diego Feal, ha agregado que se trata de ocultar las agresiones a vigilantes. "Si tienes una agresión, te denuncia el centro a ti como que tú pegaste al interno, entonces, nunca figura que haya agresiones hacia los vigilantes", ha asegurado.