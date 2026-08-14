El PP apoya a los vigilantes de seguridad de Sograndio y critica la "mala gestión" del Principado en el centro

El diputado del PP MAnuel Cifuentes, en Sograndio. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General, Manuel Cifuentes, ha mostrado este viernes su apoyo a los trabajadores de la empresa que presta la seguridad en el Centro de Menores de Sograndio y ha criticado la "mala gestión" del Gobierno asturiano en este equipamiento, dependiente de la Viceconsejería de Justicia.

En unas declaraciones a los medios durante la concentración de los trabajadores, ha cuestionado la manera de proceder del Ejecutivo en un centro en el que se han producido varios motines, fugas y agresiones. Los trabajadores, ha explicado, "no pueden hacer su trabajo" porque "son pocos" y "tienen que estar todo el día apagando incendios, solucionando problemas, en lugar de hacer una labor socioeducativa y de reinserción". "El Gobierno de Adrián Barbón ha fracasado absolutamente porque no solo ha perdido el control sobre la seguridad del centro, sino que ha perdido completamente el fin de reinserción de los menores", ha lamentado.

A todo ello se suma ahora la denuncia de la Asociación de Empresas de Vigilancia y Seguridad (Avispa), por la contratación de auxiliares de seguridad que no tienen "acreditación ni capacitación" para el puesto.

Cifuentes ha denunciado además el abandono del centro, indicando que "es un edificio de alrededor de 100 años al que no se le hace el mantenimiento adecuado" y que presenta "unas condiciones y unas instalaciones en las que no se puede trabajar" y en las que, en cambio "se tiene viviendo a menores en unas condiciones lamentables".

Ha denunciado la mala gestión de este centro, titularidad de la Viceconsejería de Justicia, responsable de su manteniiento, getsión y seguridad.

Andan buscando por gimnasios, personas que no están preparadas para trabajar ocn estos menores, no sabemos cómo pued ser que se esté consintiendo esta situación. El problema de gestión va más allá de la contrata de seg. Abandonado por vice desde hace muchos años, genera consecuencias con personal, infraestructuras...