Villablino (León) rinde homenaje a los mineros fallecidos en Cerredo este martes, un año después del accidente

Archivo - Más de 4.000 personas despiden a los cuatro mineros de Villablino que fallecieron en la mina de Cerredo - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN/OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villablino (León) realizará este martes, 31 de marzo, un acto de homenaje a los mineros fallecidos en la mina de Cerredo, en Degaña (Asturias), al coincidir con el primer aniversario del trágico accidente en el que perdieron la vida cinco trabajadores, cuatro de ellos naturales del Valle de Laciana.

"Con motivo de esta fecha tan significativa y con el profundo respeto, dolor y recuerdo que merece, se celebrará una ofrenda floral en el Monumento al Minero, como homenaje sincero y sentido a nuestros vecinos, cuyo recuerdo permanece vivo en la memoria de todo el municipio", según ha publicado en un bando el Ayuntamiento de Villablino.

Este acto, de carácter público, tendrá lugar a las 12.00 horas y el Consistorio invita a toda la ciudadanía a acompañar y arropar a las familias de las víctimas en este momento de "recogimiento, unión y memoria compartida".