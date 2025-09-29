Villaverde dice que la gratuidad de las matrículas de grado supondrá entre doce y catorce millones

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha dicho este lunes que la propuesta del Gobierno asturiano de no cobrar por las matrículas universitarias de grado en los diferentes cursos supondrá entre doce y catorce millones de euros.

"Eso es lo que el histórico nos dice que hemos venido ingresando en ese concepto. Por lo tanto, es previsible, razonable pensar que será lo que tendrá que asumir el Principado para compensarnos esa matrícula", ha dicho a preguntas de los periodistas el dirigente de la institución.

La cifra aportada por Villaverde es bastante superior a la que maneja el Gobierno asturiano, de siete millones, según señaló también este lunes el portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez.

En cualquier caso, Villaverde ha mostrado su apoyo a la medida y ha rechazado las críticas de quienes afirman que no existe equidad en el planteamiento del Gobierno. "El modelo europeo de Estado social siempre ha apostado por la vía fiscal, que a través de los impuestos se redistribuye riqueza", ha explicado.

Villaverde ha argumentado que la medida se sostiene sobre una estructura fiscal progresiva donde "quien más tiene, más paga", lo que garantiza ofrecer un "servicio público de calidad a todos, incluso a los que no se lo podrían costear". Ha rechazado el modelo de precio, advirtiendo que "lo más probable es que el que más paga no lo pagará porque se irá a otro sitio".

Ha matizado que la gratuidad irá ligada a resultados académicos, considerando "razonable" que si todos los asturianos contribuyen a financiar los estudios universitarios, "se les pueda exigir un rendimiento y un resultado".