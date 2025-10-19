Villaviciosa acoge la VIII edición del concurso regional de la sidra casero

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Villaviciosa, continúa este domingo con su particular octubre sidrero y es que tras el intenso programa del Festival de la Manzana, acoge hoy el certamen Seleición de la Meyor Sidre Casero de Asturies, Premios Mundo Collada, nacidos en Villaviciosa en 2016, y organizados por la Asociación de Fomento de la Sidra Tradicional Asturiana con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa.

Los premios llevan el nombre del fallecido enólogo maliayés que destacó por su defensa de la cultura de la sidra y la mejora del sector.

La VIII edición del concurso regional se celebrará en la plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa, enmárcandose en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Manzana, una celebración que tiene su origen en el Apple Day que se celebra en los países anglosajones pero que se ha extendido a todo el mundo.

Será la octava edición de estos premios, organizados por la Asociación de Fomento de la Sidra Tradicional Asturiana y a los mismos están invitados a participar los ganadores de los certámenes de los diversos certámenes de sidra casero que coordina la citada entidad. Este año, a Casu, Colunga, Gijón, Gozón, Langreo, Llanes, Mieres, Nava, Onís, Parres, Piloña, Ribadesella, Salas, Sariego, Siero y Villaviciosa. A estos municipios, se unirán aquellos, que si bien no tienen concurso oficial, tienen llagares interesados en participar.

Además, la organización ha querido también dar respuesta a la demanda de los concursos con gran participación de contar con mayor representación de llagares en la final. Así, aquellos municipios con hasta 50 llagares participando en sus concursos, tendrán tres llagares representando a su municipio; cada fracción de 10 llagares más, se sumará un representante más.

Esto hace que la previsión de participantes este año suba a medio centenar, siendo con probabilidad los concejos de Piloña, Siero y Villaviciosa los que cuenten con más participantes.

El concurso ya celebró la fase de semifinales que en la Sidrería La Ballera, como eliminatorias los días 14 y 15 de octubre y la semifinal el viernes 17.