"La violencia machista es una lacra", alerta la delegada de Gobierno en la concentración en Gijón por Covadonga Patricia

Minuto de silencio, en la plaza Mayor de Gijón, en señal de condena por el asesinato, a manos de su ex pareja, de Covadonga Patricia L.D., de 30 años.- EUROPA PRESS

GIJÓN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este viernes, en la plaza Mayor de Gijón, donde se ha guardado un minuto de silencio en señal de condena por el asesinato, a manos de su ex pareja, de Covadonga Patricia L.D., de 30 años, este pasado jueves, en la parroquia gijonesa de Jove, la cual tenía orden de protección frente a su agresor.

Al acto han acudido, entre otras autoridades, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, la delegada del Gobierno en Asturias, Cecilia Pérez, el presidente del Principado, Adrián Barbón, la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, y otros representantes políticos y sociales, así como sociedad civil que ha querido mostrar, también, su solidaridad con la familia de la víctima.

Pérez, por su parte, ha expresado, en declaraciones a los medios de comunicación tras el minuto de silencio guardado, el "sentimiento de dolor de toda la población asturiana y el mío en particular por este terrible suceso".

Asimismo, ha mostrado su más sentido pésame a toda la familia de Covadonga y se ha puesto a su disposición para lo que puedan necesitar y que desde la Delegación de Gobierno en Asturias puedan hacer.

"La violencia machista es una lacra, el machismo es una lacra y lo único que queremos trasladar desde aquí es que existe una coordinación muy importante entre las tres administraciones, la nacional, la autonómica y la local, para luchar con ellos", ha dejado claro, antes de señalar que disponen de recursos de protección para las mujeres.

Pérez ha insistido en que las mujeres "no están solas", si bien ha precisado que lo único que necesitan es que haya una denuncia para que el proceso se inicie y también la protección. Al tiempo, se ha comprometido a seguir protegiéndolas, tal como están ahora. "Tenemos que luchar con esta lacra de tal forma que no existe ninguna mujer en estas circunstancias", a animado.

Preguntada por la investigación de los hechos, ha optado por ser prudente y ha indicado que es la Policía la que deba facilitar la información que considere respecto de la investigación.

CASA MALVA

Llamedo, por su lado, también ha trasladado las condolencias de parte del Gobierno de Asturias. "Este es un día negro para Asturias y yo creo que el dolor y la rabia también de toda una sociedad", ha asegurado sobre el asesinato de Covadonga.

Ha querido trasladar, también, que las instituciones están para acompañar y para ayudar a las mujeres "a salir de los círculos de la violencia, de estas duras situaciones que tienen que sufrir".

Por este motivo, ha reivindicado que desde el Gobierno de Asturias están redoblando esfuerzos en la prevención, que ve como una piedra angular, pero también en toda la estructura de protección a las víctimas, como es la red de casas de acogida, a la que se han incorporado 12 nuevas viviendas, o los 18 centros asesores o las trabajadoras sociales.

A esto ha sumado que se han aumentando las ayudas tanto para las víctimas como para los huérfanos de esta violencia machista, a lo que ha remarcado que las de Asturias además son las "más fuertes" en el apoyo a las víctimas.

RÉPLICA A VOX

Preguntada sobre las declaraciones del cabeza de lista en Asturias de Vox al Congreso, José María Figaredo, que culpabilizó de este caso a la inmigración y a las políticas del Gobierno de España, ha sostenido que "la violencia de género es un problema de Estado".

A su juicio, como tal, los partidos políticos tienen que estar del lado de las víctimas, del lado de las mujeres, a lo que ha apuntado que eso se hace "señalando que el machismo mata y reconociendo que, por desgracia, tenemos todo este número de víctimas de mujeres asesinadas cada año".

Ha llamado la atención, también, que cuando se habla de qué factores tienen en común los agresores, el común es que son "machistas", ha apuntado, al tiempo que ha indicado que no hay un perfil específico. "Lo que sí hay es que todos son machistas y el machismo, insisto, mata", ha reiterado.

Por ello ha visto importante combatir este tipo de violencia como se hizo hasta ahora, en el marco de un pacto de Estado en el que todos los partidos políticos estén ahí.

Dicho esto, ha lamentado que hay una fuerza política que niega esta violencia, con alusión a Vox. Llamedo ha incidido en que es preciso, ante tantas mujeres asesinadas a lo largo de los años, posicionarse con medidas claras, como hace, según ella, el Gobierno de Asturias del lado de las víctimas y reconociendo esta realidad.

En cuanto al asesinato de Covadonga, ha confirmado que estuvo en la Casa Malva de Gijón, por ser víctima de una agresión machista, desde el pasado 2 de octubre, hasta el día 5 de ese mes, que fue traslada a otro de los centros de la red de casas de acogida, por recomendación del grado de riesgo que podía tener en Gijón, dada la cercanía con el agresor.

No obstante, ella decidió abandonar esta última casa de acogida "hace escasos días", ha explicado. A este respecto, ha señalado que cuando la mujer, el pasado día 4, no duerme en este recurso, en la mañana siguiente se traslada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y se pone la denuncia, activando el protocolo, "incluso antes de las horas en las que está definido", ha recalcado.

"La tristeza es que, a pesar de todo esto, entre toda la sociedad y entre todos no podemos salvar a esta mujer", ha lamentado, si bien ha insistido en que es ella quien abandona voluntariamente el recurso de acogida.

Llamedo ha vuelto a trasladar las condolencias de dolor del Gobierno asturiano, que se suma también al cariño a su familia, a sus hijos, a sus seres cercanos y, sobre todo, "condenar la violencia machista".

"Yo creo que hoy más que nunca tenemos argumentos para hacerlo y con esto no vale mirar hacia otro lado", ha defendido la vicepresidenta asturiana.

"Con esto hay que ser firme y hay que defender el pacto de Estado, todas las medidas, porque son necesarias", a indicado Llamedo, a lo que ha citado tanto las de prevención hasta la intervención y la coordinación. "No se puede poner la mínima duda sobre ello, porque poner la mínima duda sobre la violencia de género es poner en riesgo a las mujeres", ha advertido.

Sobre este asunto ha hablado, también, la ex delegada del Gobierno en Asturias y cabeza de lista del PSOE en Asturias al Congreso, Adriana Lastra, quien ha incidido en que, frente a quienes lo niegan, la violencia de género es una realidad.

Para Lastra, esto es un problema estructural que hay que combatir como sociedad. "Cuando alguien niega que exista esta violencia, como hace la derecha ultra, lo que está haciendo es amparar a los agresores y, además, hacer que las víctimas se sientan desprotegidas y aún más maltratadas, y eso es inasumible", se ha quejado.

En línea con ello, ha destacado que Asturias es un ejemplo en la lucha contra esa violencia, no solo en medidas de protección y recursos y financiación para estas mujeres, sino en coeducación para que desde niños se combata desde la educación el machismo.

Antes del minuto de silencio, la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de Asturias, Verónica Fernández, ha apuntado que la violencia machista "es una grave vulneración de los derechos humanos, ante la que nadie puede ser indiferente". Al tiempo, animado a la sociedad a suscribir un compromiso colectivo para acabar con ella.

El silencio ha dado paso a los aplausos de los presentes y a cánticos de indignación, tales como "¡No son muertes, son asesinatos!" o "¡Vivas nos queremos, ni una menos!".

Cabe recordar que el detenido por el asesinato de su ex pareja, de 40 años y nacionalidad marroquí, pasará este próximo sábado a disposición de la plaza n2 de Instrucción de Gijón, en funciones de guardia.