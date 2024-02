Vox acusa a la ALLA de romper la convivencia social "al intentar imponer el engendro de la llingua"

OVIEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General, Javier Jové, ha lamentado este miércoles que "la ofensiva de la Academia de la Llingua (ALLA) de intentar imponer el engendro del asturiano amenaza la convivencia social de Asturias y trata de instalar en nuestra región un clima de confrontación".

Ha realizado estas manifestaciones después de la reclamación efectuada por la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) reclamando a a las fuerzas parlamentarias 'democráticas' que pacten un modelo de oficialidad para la región.

"Quieren imponernos una cooficialidad por la vía de hecho, inconstitucional y sin consultar a los asturianos", advierte el diputado regional de Vox.

A juicio de Jové, este proyecto de imponer la llingua "no sólo es un disparate económico que nos costaría la friolera de 200 millones de euros al año", sino también "un mastodóntico chiringuito del que muchos aspiran a vivir".

Por todo ello considera que "hay que parar este delirio y dejar de seguir engordando la red clientelar que se nutre de este proyecto tan dañino como innecesario, motivo por el cual Vox se opone frontalmente a aprobar la especialidad de llingua bajo la que quieren cobijarse quienes han hecho del negocio de este engendro su medio de vida".

PLATAFORMA CONTRA LA COOFICIALIDAD

En este mismo sentido, se ha pronunciado la Plataforma contra La Cooficialidad que ha matizado que "Asturias no necesita ningún modelo de oficialidad. Los que sí lo necesitan son los miembros de la ALLA para garantizarse la expansión de su negocio: la imposición a los asturianos de una lengua que no quieren hablar".

Ven como un error "Vincular la supuesta necesidad de oficialidad con la Constitución. Lo primero que se pone en cuestión en todas las regiones con lengua cooficial, es el derecho y el deber de hablar el español, lengua materna de los asturianos. Por lo tanto, puede argumentarse que la oficialidad va contra la Constitución", señala la Plataforma.

"Asturias es una región empobrecida y decadente por décadas de políticas socialistas. Los jóvenes se marchan, las empresas cierran, la población cae. La eventual oficialidad de la llingua no haría más que empeorar más los problemas de Asturias, al obligar a distraer muchísimos millones cada año que irían desde el sector privado hacia una casta subvencionada para realizar una tarea que la sociedad no quiere. La cooficialidad no solucionaría ningún problema y, por el contrario, crearía muchos allí donde hoy no los hay", finaliza la Plataforma contra la Cooficialidad.