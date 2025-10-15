Vox acusa al Principado de "crear falsas expectativas" al anunciar la apertura del esquí en Pajares el 28 de noviembre

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado, Javier Jové, ha advertido este miércoles de que el anuncio de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte sobre la apertura de las estaciones de esquí asturianas el próximo 28 de noviembre "no se ajusta a la realidad".

Según ha explicado, Valgrande-Pajares no podrá abrir en esa fecha al haber quedado desierta la licitación del contrato de Responsabilidad Técnica de las instalaciones de transporte por cable. "El Gobierno anuncia una apertura que, sencillamente, no puede cumplir. Pajares no podrá abrir porque la estación se queda sin responsable técnico, una figura obligatoria por Ley", ha advertido Jové.

Ssostiene que el contrato actual expira el 8 de noviembre y la Consejería licitó un nuevo servicio cuyo plazo de presentación de ofertas finalizó ayer (día 14 de octubre), sin que se haya presentado ninguna empresa. "La realidad es que nadie del sector quiere hacerse cargo de este papelón. Ninguna empresa ha querido concurrir porque la gestión de la Consejería es un absoluto caos", ha lamentado el diputado.

Jové ha responsabilizado directamente a la consejera Vanessa Gutiérrez y a la directora general de Deportes, Manuela Fernández Ena, de haber llevado a la estación "a una situación límite". "Lo advertimos hace meses: el descontrol, la improvisación y la falta de planificación están hundiendo Valgrande-Pajares. Y ahora vemos las consecuencias: no hay responsable técnico, no hay gestión y no habrá apertura en la fecha anunciada", ha asegurado.

El parlamentario ha recordado que esta situación se suma a una larga lista de "escándalos e incompetencias" en la Consejería de Deportes. "Es la misma consejera que tuvo que cesar a la gerente de la OSPA, al director de Laboral Centro de Arte y que mantiene en el abandono absoluto las instalaciones de El Cristo. Cada servicio que toca acaba en el desastre", ha subrayado.

Vox ha advertido de que, si la Consejería no ofrece explicaciones inmediatas y un plan de emergencia para garantizar la apertura de la temporada, solicitará la comparecencia urgente de Vanessa Gutiérrez en la Junta General. "Anunciar algo que saben que no se va a cumplir es mentir a los asturianos. La Consejera debería dejar de hacer propaganda y empezar a gestionar con eficiencia", ha concluido Jové.