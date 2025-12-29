Vox advierte del "caos" en la estación de Valgrande-Pajares y lamenta que opere al 50% de su funcionamiento

El diputado de Vox en la Junta General, Javier Jové, en la estación de esquí de Valgrande-Pajares. - VOX

OVIEDO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General, Javier Jové, ha advertido este lunes de la situación en la que se encuentra la estación de esquí de Valgrande-Pajares "después de semanas de auténtico caos y de fiascos", y ha lamentado que pese a contar con nieve por primera vez en cuatro años durante las navidades, la estación "no está a pleno funcionamiento" y opera "tan solo al 50%".

Según ha explicado el parlamentario de Vox, únicamente está disponible la parte alta de la estación, mientras que la parte media y la parte baja resultan impracticables debido a la falta de cañones de nieve, y ha puesto el foco en la reparación de la balsa, que ha calificado como "un ejemplo claro de mala gestión y despilfarro de dinero público".

El diputado de Vox ha responsabilizado directamente a la gestión de la Dirección General, asegurando que la reparación se realizó sin atender a criterios técnicos adecuados. "La directora general se empeñó en contratar la opción más barata que no contemplaba las soluciones técnicas necesarias para una balsa en la situación climatológica de Pajares", ha señalado. Ante esta situación, Jové ha exigido responsabilidades políticas.

"Nuevamente, desde Vox, exigimos el cese y la dimisión tanto de la consejera como de la directora general, que han demostrado su incapacidad para abordar y para liderar las estaciones de esquí asturianas", concluye.