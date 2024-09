Vox advierte de los "escasos medios y herramientas institucionales" para la prevención del suicidio en Asturias

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Sara Álvarez Rouco, ha advertido este martes de los "escasos medios y herramientas institucionales" para la prevención del suicidio y ha puesto el énfasis en que "la magnitud del problema y su crecimiento progresivo durante los últimos años" es "una de las mayores preocupaciones para todos los que trabajamos para mejorar la vida de las personas".

Refiriéndose específicamente a Asturias, en el Día Mundial de la prevención contra el suicidio que se celebra anualmente cada 10 de septiembre, ha señalado que es una comunidad autónoma que "acumula pésimos resultados dentro del conjunto de España, situándose a la cabeza en las estadísticas de fallecimientos por esta causa".

Lo que "parece claro", a juicio de Álvarez Rouco, es que "mientras la dotación de medios no se adapte a las necesidades de los afectados no se empezará a abordar correctamente el problema". En todo caso, la diputada añade que "somos conscientes de la enorme dificultad para dejar atrás los suicidios si no se aborda el que creemos que es el problema de fondo, que no es otro que un esquema social fallido en el que los individuos están constantemente sometidos a situaciones que no están preparados para afrontar".

Para la diputada de Vox, "los problemas de salud mental surgidos de la frustración permanente que muchos padecen, los problemas para mantener una vida digna, los conflictos laborales y tantos otros obstáculos que dificultan la continuidad de la estabilidad emocional son el caldo de cultivo para situaciones de riesgo, con efectos fatales en demasiadas ocasiones".

Con todo ello hoy, en el Día Mundial de la prevención contra el suicidio, "más allá de hacer una nueva reclamación para que nuestros gobernantes dispongan de más y mejores medios, es necesario recordar que todos necesitamos concienciarnos para enfrentar el problema correctamente y participar de modo activo en el apoyo a las personas en riesgo", concluye Sara Álvarez Rouco.