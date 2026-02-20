Vox alerta de que la plantilla del Colegio de Educación Especial de Castiello está "infradotada"

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Javier Jové, visita el Colegio de Educación Especial de Castiello, en Gijón. - VOX

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Javier Jové ha advertido este viernes de la situación "totalmente insostenible" que atraviesa el Colegio de Educación Especial de Castiello "debido a la falta de personal auxiliar".

Sobre esto último, ha alertado de que la actual dotación de plantilla "incumple" los propios criterios fijados por la Consejería de Educación. Así lo ha hecho con motivo de su visita al citado centro educativo, según una nota de prensa de Vox.

Jové ha explicado que el colegio cuenta con 152 alumnos con dictamen y únicamente diez auxiliares, lo que supone "un 30 por ciento menos del personal auxiliar que la propia normativa del Principado considera necesario".

En este sentido, ha incidido en que, conforme a esos criterios, el centro debería disponer de al menos 16 auxiliares para garantizar una atención adecuada.

El diputado de VOX ha recordado, asimismo, que se trata de un centro de matrícula abierta durante todo el año, lo que implica la incorporación constante de nuevos alumnos sin que ese incremento vaya acompañado de más recursos.

"En las últimas semanas se han incorporado 14 alumnos más y está prevista la llegada de otros dos próximamente, lo que agrava todavía más una plantilla ya de por sí infradotada", ha advertido.

Al tiempo, ha tildado de "inaceptable" que un centro con necesidades educativas especiales no disponga del personal suficiente para atender correctamente a los alumnos.

A este respecto, ha incidido en que esta situación repercute directamente en la calidad educativa y en la atención individualizada que requieren los menores.

Además, ha criticado las prioridades presupuestarias del Gobierno regional, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado en Educación desviaron 4,8 millones de euros a políticas de género.

"Por eso, con un presupuesto que roza los 7.000 millones de euros, no se entiende que no haya recursos para contratar cinco o seis auxiliares más que son imprescindibles para el funcionamiento normal del centro", ha llamado la atención.

En esta línea, el diputado ha reprochado al Gobierno asturiano que "mientras faltan recursos básicos en la educación especial, el Gobierno de Barbón destina millones a otras políticas que nada tienen que ver con las necesidades urgentes de los alumnos y de sus familias".