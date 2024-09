Vox anuncia una "auditoría profunda" sobre la ZBE tras la sentencia del TSJM que la anula en Madrid

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha anunciado una "auditoría profunda" sobre la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE) en Oviedo tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula las zonas delimitadas en la capital.

En unas declaraciones a los medios, Peralta ha asegurado que la decisión judicial en Madrid "es un atisbo de esperanza para todos aquellos que creemos en la igualdad y en la libertad de todos los españoles".

Así, ha señalado que Vox llevará a cabo una auditoría profunda de toda la documentación incluida en el expediente de la ZBE y exigirá al Ayuntamiento y al Equipo de Gobierno que muestre "datos claros, objetivos y transparentes" sobre cómo va a mejorar esta zona la calidad de vida de los ovetenses y cuál va a ser el impacto económico que supondrá su implantación.

Esta medida, ha asegurado Peralta, "no responde a una necesidad real en Oviedo", sino que es "consecuencia de la histeria climática que se sustenta solo en intereses ideológicos" y que va a afectar "de manera desproporcionada" a las familias que utilizan el vehículo para ir a trabajar o llevar a sus hijos al colegio. "No podemos permitir que se sigan restringiendo las libertades de los ciudadanos y que además se castigue a aquellos que no pueden permitirse un vehículo no contaminante", ha aseverado.

Por contra, Vox propone una mejora del transporte público que se adapte a las "necesidades reales" de los usuarios, así como mejoras e incentivos al comercio local o ayudas para renovar la flota del parque móvil.