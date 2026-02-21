Vox califica de "fracaso" la gestión del PP en materia de seguridad ante el aumento de delitos

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha criticado este sábado el "fracaso" del Gobierno local del PP en la gestión de la seguridada, tras poner de manifiesto que en la capital "hay más delitos y violencia que el año pasado".

En una nota de prensa, ha explicado que según el último informe de criminalidad en 2025 se produjeron 7.763 infracciones penales, que son 253 más que en 2024, lo que supone un incremento del 3,4% en sólo un año.

"Cuando los robos con violencia aumentan casi un 40%, no estamos ante una sensación subjetiva, estamos ante un problema real que el equipo de gobierno prefiere minimizar antes que afrontarlo", ha alertado la portavoz.

Según estas estadísticas, ha agregado, los robos con violencia e intimidación aumentaron un 38,9%, mientras que los delitos graves y menos graves de lesiones crecieron un 33%. Los robos con fuerza en domicilios y establecimientos subieron un 17,2%, y la cibercriminalidad lo hizo en un 11,6%, con un peso destacado de las estafas informáticas.

"El sistema estadístico suma por igual una estafa online y una agresión violenta, y eso permite suavizar el discurso, pero no cambia la realidad: los delitos que más preocupan a los vecinos están creciendo con fuerza", ha subrayado Peralta.

La portavoz ha puesto de manifiesto las quejas vecinales de barrios como Pumarín, La Corredoria o San Lázaro, "que desde hace meses vienen denunciando un aumento de robos, altercados y situaciones de inseguridad".

"Mientras tanto, el equipo de gobierno del PP mantiene un discurso de normalidad, durante años ha anunciado la llamada 'Policía de barrio' y ha insistido que Oviedo es una ciudad ejemplar", ha lamentado.

Desde Vox Oviedo consideran que estas cifras "evidencian el fracaso de la gestión municipal en materia de seguridad y denuncian la ausencia de una estrategia preventiva clara y de una actuación decidida frente a la multirreincidencia".

Por ello han reclamado un "refuerzo real y estable" de presencia policial en barrios con mayor incidencia, así como una "coordinación efectiva" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.