Vox celebra que el TSJA frene cautelarmente la retirada del monumento a los Héroes del Simancas

Archivo - Los diputados de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Sara Álvarez Rouco y Javier Jové, frente al Monumento a los Héroes del Simancas, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO/GIJÓN, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox Gijón ha celebrado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de suspender cautelarmente la orden de retirada del monumento a los Héroes del Simancas, ubicado en la fachada del Colegio de la Inmaculada, mientras se resuelve el procedimiento judicial sobre el fondo del asunto.

La portavoz municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha calificado la resolución como una buena noticia para todos aquellos que defienden la convivencia y rechazan la utilización sectaria de la memoria histórica.

"Es un éxito. Aunque no sea una resolución firme, la decisión del TSJA suspendiendo cautelarmente la retirada del monumento a los Héroes del Simancas viene a poner cordura, por ahora, sobre una orden absurda del Gobierno socialcomunista asturiano impulsada por los resentidos de siempre, las izquierdas enemigas de la concordia", ha afirmado la concejal.

La portavoz ha felicitado a la Compañía de Jesús por la iniciativa judicial que ha permitido paralizar cautelarmente la retirada de la escultura. "Hoy está un poco más cerca el objetivo que nos propusimos con nuestra recogida de firmas nacional, que no es otro que neutralizar este atropello contra una obra que forma parte desde hace décadas del paisaje urbano de Gijón", ha añadido Sara Álvarez Rouco.

La edil ha criticado que la izquierda haya convertido este asunto en un elemento de confrontación política. "Hacer de la retirada de esta escultura una bandera partidista, como han hecho las izquierdas, es el mejor ejemplo de un resentimiento enfermizo que nunca debería tener cabida ni en la sociedad ni en las instituciones. La política debe servir para favorecer la concordia entre los españoles, no para reabrir heridas ni imponer una visión sectaria de nuestra historia", ha subrayado.