Vox critica que las cuentas aumenten 320 millones por "expoliar a las clases productivas asturianas"

OVIEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno, ha criticado este lunes que el proyecto de presupuestos del Principado de Asturias para 2025 aumente cerca de 320 millones por "expoliar a las clases productivas asturianas". La cuantía asciende a 6.664 millones de euros, mientras que los presupuestos de 2024 se situaron en 6.348 millones.

En rueda de prensa en sede parlamentaria, Centeno ha incidido en que "no son unos buenos presupuestos para Asturias" porque "no es justa ni equilibrada la procedencia de esos millones; porque no es racional, ni eficaz, ni eficiente el empleo de estos; y por el déficit democrático que rezuman".

El diputado de Vox remarca que "en septiembre el consejero de Hacienda se quejaba de la pérdida de 400 millones achacables al descenso de los fondos europeos extraordinarios, la bajada del techo de gasto y el decremento de 240 millones en la liquidación del ejercicio de 2023 con respecto a 2022" pero en el proyecto "no sólo no pierde 400, sino que aumenta en 320 millones más gracias a expoliar a las clases productivas asturianas".

Centeno reprocha que "ha aumentado un 7,89% los ingresos procedentes de los impuestos directos, principalmente el IRPF que asciende hasta los 1.652 millones sólo en la tarifa autonómica".

Además, dice que "son las rentas de los trabajadores las que peor soportan el efecto de la inflación", lamentando la negativa de los gobiernos socialistas a "corregir en el pernicioso efecto de 4 años de inflación acumulada".

En cuanto a los gastos previstos en los Presupuestos para Asturias en 2025, Gonzalo Centeno ha señalado que el 67% del presupuesto se destina a sanidad, educación y asistencia social, áreas que, considera "podrían gestionarse infinitamente mejor".

Reprocha, asimismo, que "los recursos detraídos a los autónomos y a los trabajadores se emplean no solo en aumentar el aparato burocrático de la administración del Principado", con más de 41.000 empleados públicos, sino también "en trasferencias directas a los dos sindicatos de clase que aumentan año tras año, a asociaciones ideológicas afines a través de las consejerías de Presidencia, Cultura y Ordenación del territorio, a entes superfluos como Fundación de las Comarcas Mineras (FUCOMI), o el Consejo de la Juventud, entre otros".

El diputado ha calificado de "maquillaje" las ayudas y deducciones anunciadas y ha criticado que se reduzca la inversión, a la vez que apunta que desde Vox están estudiando las cuentas para decidir si presentan o no enmienda a la totalidad.

Finalmente, se ha referido al "déficit democrático" de los presupuestos que presenta el Gobierno "por excluir sistemáticamente de la negociación presupuestaria al tercer partido con mayor representación, al que representa a 53.000 asturianos que son etiquetados como personas no democráticas".