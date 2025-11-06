Vox critica la "falta de planificación" en la contratación municipal y reclama información

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha afirmado que en las últimas sesiones de la Junta de Gobierno Local, se han aprobado varios expedientes de reconocimiento de responsabilidad contractual, motivados por la prestación de servicios sin la cobertura contractual adecuada.

"Estos expedientes evidencian una planificación deficiente de la contratación municipal, al haberse acudido de forma reiterada a la vía excepcional del reconocimiento de responsabilidad contractual, que debería reservarse únicamente para casos sobrevenidos y debidamente justificados", han señalado.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Sonsoles Peralta, ha solicitado una relación detallada de todos los expedientes de reconocimiento de responsabilidad contractual tramitados por el Ayuntamiento de Oviedo, desde el inicio del presente mandato (junio de 2023) hasta la fecha de respuesta y que se indique, asimismo, el importe global acumulado de todos los expedientes de responsabilidad contractual aprobados durante este período.

Según han explicado desde Vox, un ejemplo de uno de estos expedientes, sin la cobertura contractual adecuada, es la continuidad en la prestación del contrato de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y del arbolado urbano, por un importe total de 829.634,70 euros, relativo al periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2024.

"Esta gestión del Ayuntamiento evidencia un uso innecesario de procedimientos excepcionales y más gravosos, así como una falta de previsión administrativa. Por ello, solicitamos al equipo de gobierno que informe sobre la dimensión real de esta práctica y el importe global acumulado de todos los expedientes de responsabilidad contractual aprobados durante este período, a fin de valorar su incidencia económica, su impacto en la planificación contractual y el grado de cumplimiento de los principios de eficiencia, legalidad y buena gestión administrativa", ha sentenciado Peralta.