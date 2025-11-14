Vox critica el "grave deterioro y la falta de mantenimiento que sufre el municipio"

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denunció este viernes de nuevo "el grave deterioro y la falta de mantenimiento que sufre el municipio, tanto en los barrios como en la zona rural y en los espacios más emblemáticos de la ciudad".

La concejala de Vox, Sonsoles Peralta, consideró que la situación en zonas como Rayo-Mercadín, La Manjoya o la Florida incumplen claramente el contrato de mantenimiento del viario y pone en riesgo a los ovetenses.

"Los vecinos conviven a diario con baches, hundimientos, basura acumulada y maleza sin controla. La situación en zonas como Rayo-Mercadín, incumple claramente el contrato municipal de mantenimiento del viario y pone en riesgo a quienes transitan por la zona", dijo Peralta.

Añade además que casos similares se repiten en La Manjoya, donde la vegetación invade la calle Tapia de Casariego, hasta bloquear el paso de los peatones, y en La Florida, donde las aceras de Muros del Nalón y José Vélez Abascal presentan los mismos problemas.

A juicio del grupo municipal de Vox, el ayuntamiento no está haciendo cumplir la Ordenanza de Limpieza, ni ejerciendo su obligación de intervenir subsidiariamente cuando los propietarios no mantienen sus fincas en condiciones adecuadas. Asegura Peralta que son los vecinos, especialmente niños, mayores y personas con movilidad reducida, quienes sufren las consecuencias", señala Peralta.

Pero además incide Vox en que la falta de cuidado alcanza también al centro urbano. El Campo de San Francisco, el parque más emblemático y un Bien de Interés Cultural, presenta "un deterioro visible en el Paseo de los Curas y en los parterres próximos a Santa Susana: pavimentos en mal estado y zonas hundidas que dañan la imagen de un jardín histórico que debería ser símbolo de la ciudad".

A esta dejadez, Vox suma un problema de seguridad en Santa Eulalia de Mérida, donde hay unos bolardos esféricos mal señalizados y ubicados fuera de la línea exterior del acerado, lo que constituye un peligro evidente para los peatones, especialmente durante la noche.

"Existe un patrón claro: el equipo de gobierno del Partido Popular ha convertido el mantenimiento urbano en una política residual, pese a disponer de contratos en vigor y recursos suficientes. Se anuncian grandes proyectos mientras se descuida lo esencial", afirma Sonsoles.

Por todo ello Vox Oviedo reclama que el Ayuntamiento actúe de inmediato, haga cumplir las ordenanzas y priorice lo básico: calles transitables, aceras seguras, parques cuidados y un espacio público digno. "Oviedo no necesita más anuncios; necesita gestión real y respeto por quienes viven y caminan cada día por nuestra ciudad", concluye Peralta.