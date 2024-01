Vox critica la "opacidad" del Gobierno en el futuro desarrollo de Naval Gijón y pregunta cómo lo va a financiar

Sara Rouco Álvarez pide abrir el proyecto a otro tipo de economías y no solo la azul



GIJÓN, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, y diputada regional, ha criticado este viernes la "falta de transparencia" con la que el Gobierno local está llevando toda la operación para la compra de los terrenos del antiguo astillero de Naval Gijón y el futuro desarrollo urbanístico de los mismos para convertirlos en un parque empresarial ligado a la economía azul.

Así lo ha indicado Rouco, acompañada del presidente de Vox Asturias y diputado nacional, José María Figaredo, en declaraciones a los medios de comunicación junto al Acuario de Gijón, donde previamente la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), había presentado el citado proyecto junto a la vicealcaldesa y portavoz 'popular', Ángela Pumariega.

Frente a esa 'opacidad', ha propuesto la constitución de una mesa permanente o comisión de seguimiento para que la oposición pueda tener información y hacer valoraciones sobre los pasos que se están dando por parte del Ejecutivo municipal.

Ha insistido, en este sentido, en que las negociaciones se están llevando "con mucho secretismo". "Hasta la fecha no hay ningún tipo de transparencia", se ha quejado la portavoz de Vox.

Unido a ello, ha mostrado su preocupación por la financiación de este proyecto, tanto de su ejecución como de su mantenimiento posterior.

En cuanto al proyecto en sí, ha defendido que el protagonismo debe ser del ciudadano, "para su uso y disfrute", con unas zonas de ocio y de paseo, al margen de la actividad empresarial, que, a su juicio, no debe centrarse en exclusiva en la economía azul.

Unido a ello, ha abogado por dar cabida, sin ser el eje vertebrador del proyecto, a la hostelería. Rouco ha incidido en que si finalmente Gijón es sede del Mundial de Fútbol de 2030, será importante contar con más plazas hosteleras.

Sobre el anunciado por la alcaldesa uso del remanente para la compra de los terrenos de Naval Gijón propiedad de la Autoridad Portuaria de Gijón, ha recordado que Vox ya en su día rechazó los presupuestos, sustentados, según Rouco, en inversiones no confirmadas como el proyecto de descarbonización de ArcelorMittal o la construcción del hospital Quirón, a lo que ha remarcado que el Gobierno local deberá dar cuenta de todo.

"MENTIRAS Y ENGAÑOS"

Figaredo, por su lado, ha recriminado al Gobierno local que hayan presentado este proyecto como si fuera ya una realidad, cuando no tienen cerrado siquiera la financiación para la adquisición de los terrenos, ni certeza de que se les vayan a conceder los permisos para los usos que pretenden.

Para él, es una prueba más de que Moriyón, junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, que es quien tendrá la última palabra según el diputado nacional, "no paran de mentir a los gijoneses". Como ejemplo ha puesto el 'solarón', la estación intermodal o el "fracaso" metrotrén. "Esperemos que no se les sume este proyecto", ha apuntado Figaredo, que ha mostrado su deseo, no obstante, a que salga adelante.

"Los antecedentes de mentiras, engaños y chapuzas de la señora Moriyón y del Ministerio de Transportes son infinitos", ha asegurado. "La pinta es muy mala", ha indicado sobre la viabilidad de este proyecto, a lo que ha opinado que esta "especie de feria" que han protagonizado en este día con la presentación del mismo, es solo para sacarse la foto, según él, para "fingir" que hacen algo.