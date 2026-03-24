Vox critica que Oviedo destine 120 millones de excedentes a depósitos bancarios

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO

OVIEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha criticado este martes la decisión del equipo de gobierno de destinar hasta 120 millones de euros de excedentes de tesorería a depósitos bancarios y ha vinculado esta medida con la baja ejecución presupuestaria municipal.

En una nota de prensa, la formación ha señalado que, aunque la colocación de excedentes en productos financieros es una práctica legal, considera que la cuantía prevista está relacionada con el nivel de ejecución del presupuesto, especialmente en el capítulo de inversiones.

La portavoz de Vox en el Consistorio, Sonsoles Peralta, ha afirmado que "cuando un Ayuntamiento tiene 120 millones de euros que no ha sido capaz de utilizar, deja claro cuáles son sus prioridades políticas" y ha añadido que "están cobrando de más a los ovetenses para luego especular con el dinero".

Desde Vox han indicado que los excedentes de tesorería responden a la diferencia entre los ingresos y el gasto ejecutado y sostienen que su reiteración refleja, a su juicio, una gestión "ineficaz" y una presión fiscal "que no se corresponde con las necesidades reales de la ciudad".

Asimismo, el grupo municipal ha registrado un ruego en comisión para que el equipo de gobierno tenga en cuenta estos excedentes en la elaboración de las próximas ordenanzas fiscales, con el objetivo de ajustar la carga impositiva.