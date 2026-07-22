Vox denuncia el "abandono" del río Negro en Aller y pide acabar con los vertidos

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, junto al concejal Antonio del Peño, visitan el río Negro, en Aller. - VOX ASTURIAS

OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General Gonzalo Centeno ha denunciado este miércoles el "abandono" del río Negro, en Aller, y ha pedido a las tres administraciones competentes que actúen "de forma inmediata" para ejecutar las infraestructuras de saneamiento pendientes y poner fin a los vertidos que continúan llegando al cauce.

Acompañado por el portavoz municipal en Aller, Antonio del Peño, Gonzalo Centeno ha advertido de que la situación es incompatible con el nivel de protección ambiental del enclave --integrado en la Red Natura 2000-- y han acusado a las administraciones de llevar años eludiendo sus responsabilidades.

Del Peño ha explicado en nota de prens que Vox ha registrado una moción en el Ayuntamiento de Aller para reclamar en el próximo Pleno la construcción del colector interceptor y exigir una actuación coordinada entre el Principado, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el propio Ayuntamiento.

Para Centeno, la imagen del río evidencia el abandono institucional que sufre el valle, con canalizaciones que vierten directamente al río aguas residuales, detergentes y otros desechos. "Cuando baja el caudal, los malos olores y la contaminación afectan a todo el valle", ha lamentado, para después responsabilizar de esta situación a la falta de coordinación entre las distintas administraciones.

"La Confederación Hidrográfica, el Principado y el Ayuntamiento se pasan la responsabilidad unos a otros mientras el colector sigue sin construirse y el Plan Director de Saneamiento continúa guardado en un cajón. Los fondos existen, pero las obras nunca llegan", ha criticado.

Centeno también ha censurado lo que considera una contradicción entre el discurso ambiental de la izquierda y su gestión. "Hablan constantemente de Agenda 2030 y de protección del medio ambiente, pero permiten que un río protegido por la Red Natura 2000 siga recibiendo vertidos porque son incapaces de ejecutar una infraestructura básica. La mejor política ambiental empieza por garantizar un saneamiento digno y conservar nuestros ríos en condiciones", ha subrayado.