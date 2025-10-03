Vox denuncia el "caos" en las instalaciones deportivas de El Cristo y Cultura defiende su gestión e inversiones

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado Javier Jové ha denunciado este viernes en la Comisión de Cultura de la Junta General lo que ha calificado como un "descontrol absoluto" en las instalaciones deportivas de El Cristo, en Oviedo. Ha asegurado que desde el pasado 18 de agosto la oficina permanece cerrada, no se han cubierto bajas de personal, y la recaudación se habría almacenado en botes de pelotas de tenis "sin control alguno".

Durante su intervención, Jové ha afirmado que "la situación es escandalosa". Según el diputado de Vox "nadie ha ido durante meses a recoger la recaudación" de las instalaciones, y el dinero se almacenaba directamente en objetos improvisados. "El personal de taquilla metía el dinero en botes de pelotas de tenis", ha explicado, asegurando que esa era la forma habitual de almacenar los ingresos procedentes de abonos, cursillos y entradas.

El parlamentario ha añadido que, cuando esos botes ya no eran suficientes, "el dinero se guardaba en sobres que se introducían en una caja" accesible a múltiples trabajadores del recinto. "Cualquiera podía acceder a ella, desde las limpiadoras hasta otros empleados. Se podía meter la mano, coger lo que quisieras y salir", ha denunciado.

Jové ha criticado además la falta de planificación y la "improvisación absoluta" en la gestión de cursillos, monitores, horarios y servicios como la sauna o el gimnasio. También ha denunciado la falta de socorristas en verano, la suspensión de actividades como kárate por falta de personal, y la carencia de materiales para mantenimiento.

En cuanto a la inactividad de la oficina del complejo deportivo, ha dicho que permanece cerrada desde el pasado 18 de agosto, sin que el Gobierno autonómico haya ofrecido solución ni haya dispuesto personal para cubrir el servicio.

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha rechazado las acusaciones y defendiendo la implicación del personal del equipamiento. "Me parece grave que se cuestione el trabajo de los empleados públicos", ha señalado, asegurando que se están cubriendo las bajas "siguiendo los procedimientos y dentro de las posibilidades".

Gutiérrez ha recordado que El Cristo es un complejo multideportivo con más de 70 años de historia y unos 3.000 abonados, y ha subrayado las dificultades derivadas de coincidencias en bajas por incapacidad temporal. "Lamentablemente, eso afecta al servicio, pero se reorganiza en la medida de lo posible", ha añadido.

La titular de Cultura ha detallado algunas de las inversiones recientes, como la renovación del sistema de depuración de la piscina, obras de accesibilidad, la instalación de maquinaria biosaludable y equipos deportivos por valor de 80.000 euros. A estas mejoras se sumarán otros 200.000 euros procedentes de fondos adicionales, destinados a equipamiento específico para natación, bádminton y tecnificación deportiva.

Gutiérrez ha concluido su intervención reiterando el compromiso del Ejecutivo autonómico con la mejora del complejo y ha pedido "respeto" al grupo parlamentario de Vox por "acusaciones infundadas" hacia los trabajadores del centro.