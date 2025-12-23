Vox dice que el Ayuntamiento ha tenido que devolver 11.000 euros de uana ayuda y pide explicaciones

Archivo - La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha señalado este martes que el consistorio ha tenido que devolver de forma voluntaria 11.107,45 euros de una subvención de 22.475,00 euros destinada al proyecto 'Sueve: mejora de la accesibilidad integral de las unidades de trabajo social durante el año 2023', al no haberse ejecutado ni justificado íntegramente los fondos concedidos por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias.

Desde Vox piden aclarar por qué no se ha ejecutado la totalidad de la subvención ni se ha recabado el preceptivo informe de Intervención. Así, el grupo municipal ha registrado en la Comisión de Políticas Sociales, Educación y Deportes una serie de preguntas para que el gobierno municipal explique las razones de no ejecutar la totalidad de la subvención, la falta de justificación completa de la Línea 2, la no ejecución de la Línea 1, la ausencia de informe de Intervención y el impacto real que tendrá dejar sin gastar 11.107,45 euros en Servicios Sociales y Promoción Social.

Explica vox que, según se recoge en el informe de Control Financiero sobre el reintegro de subvenciones recibidas por el Ayuntamiento de Oviedo, únicamente se han justificado 11.367,55 euros de la subvención, lo que ha obligado al Consistorio a tramitar el reintegro parcial de la cuantía no utilizada, cifrada en 11.107,45 euros.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha dicho que no se trata de un simple trámite administrativo. "Hablamos de fondos europeos que se pierden por una gestión deficiente. Desde Vox exigimos saber qué actuaciones concretas han quedado sin ejecutar, por qué no se ha justificado la totalidad del gasto previsto y qué consecuencias tendrá esta renuncia para los usuarios de Servicios Sociales y Promoción Social", ha insistido.

La subvención, por importe total de 22.475 euros, tenía como finalidad mejorar la accesibilidad integral de las Unidades de Trabajo Social municipales mediante dos líneas de actuación: instalación de elementos de accesibilidad física y adquisición de productos de apoyo para la comunicación y la movilidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea - Next Generation.

Vox subraya además que, según el propio informe, no consta que la propuesta de reintegro se haya sometido a informe de la Intervención General, pese a ser preceptivo en el ejercicio de la función interventora de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

"Es inconcebible que, según el informe, la propuesta de reintegro no se haya sometido al preceptivo informe de Intervención; queremos saber quién asumirá responsabilidades por esta forma de gestionar el dinero público", criticó la portavoz.

Como consecuencia, ha dicho que el equipo de gobierno aprobó el 21 de diciembre de 2023 el reintegro voluntario parcial de 11.107,45 euros correspondientes a la parte no utilizada de la subvención. "Ante esto queremos saber por qué no se ha gestionado la totalidad de este proyecto, que está vinculado a la accesibilidad y a la mejora de la atención social a los ovetenses", concluye Peralta.